На початку 2021 року зарплати освітян вже збільшилися на 20%. А до кінця року, за обіцянками МОН, посадові оклади вчителів зростуть ще на 9%.

Про це заявив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет під час виступу на діалоговій платформі «Освіта України 2021: стратегічні цілі в дії», що проходила 18 березня.

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Шкарлет наголосив, що у Міносвіти докладуть максимум зусиль для забезпечення гарантій на гідні умови праці освітян.

Тому за ініціативи президента і за підтримки уряду у 2021 році посадовий оклад освітян збільшився на 20%, а з 1 грудня ми плануємо його підвищення ще на 9%,

– сказав міністр освіти.

За словами Шкарлета, вчителі цього року гідно впоралися з викликами, які перед ними поставила пандемія коронавірусу.

Окрім того, міністр освіти наголосив, що нове освітнє законодавство дає вчителям свободу дій обирати навчальні матеріали, імпровізувати та експериментувати.

Шкарлет запевняє, що вчитель отримав свободу не лише навчати, а й свободу навчатися. І ця свобода теж передбачена реформою.

Також, щоб вмотивувати вчителів ще й фінансово, запроваджено добровільну сертифікацію, успішне проходження якої надає вчителям 20% надбавку до посадового окладу та звільняє від атестації,

– додав очільник МОН.

Зазначимо, що у держбюджеті на 2021 рік МОН передбачені видатки обсягом 139,5 мільярда гривень, що на 26,6 млрд грн більше ніж у 2020 році. Здебільшого це кошти на збільшення заробітної плати.

Яка буде зарплата вчителів у 2021 році

За тарифною сіткою, учитель І категорії отримує заробітну плату за 12 тарифним розрядом.

На сьогодні ставка по такому розряду становить 4717 гривень. Враховуючи підвищення зарплат, ставка вчителя I категорії з 1 січня 2021 року збільшилася до 6 тисяч 61 гривні.

Водночас ставка вчителя вищої категорії з 1 січня 2021 року піднялася до 6 тисяч 461 гривні.

А в грудні зарплати ще зростуть. Сергій Шкарлет заявив, що на 9 %, хоча раніше у МОН казали, що піднімуть лише на 8%.