Тимчасовий очільник Міністерства освіти і науки Сергій Шкарлет стверджує, що зарплати педагогів будуть рости, незважаючи на економічні труднощі через пандемію COVID-19 та необґрунтовані рішення минулої влади.

Т.в.о. міністра освіти наголосив, що у вересні 2020 році в Україні збільшили зарплати всім педагогам на 5,8%. Про це Сергій Шкарлет нагадав у своєму телеграмі.

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Також він наголосив, що парламент в першому читанні вже розглянув проєкт держбюджету на 2021 рік, де передбачено на галузь освіти 173,8 мільярда гривень.

Шкарлет заявив, що за єдиною тарифною сіткою в 2021 році будуть збільшуватися зарплати вчителям двічі:

з 1 січня 2021 року розміри ставок зарплати вчителів збільшаться на 20%,

з липня 2021 року зарплати збільшаться ще на 8,3%.

"Кошти на таке збільшення посадових окладів і зарплат на 2021 рік передбачено. Працюємо над тим, щоб знайти можливість додатково підвищувати рівень зарплат педагогів", – заявив т.в.о. міністра.

Але зазначимо, що 23 листопада 2020 року Кабмін призупинив постанову №822 ще на рік – до кінця 2021 року.