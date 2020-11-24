Зарплати вчителів будуть зростати, незважаючи на економічні труднощі через COVID-19, – Шкарлет
Тимчасовий очільник Міністерства освіти і науки Сергій Шкарлет стверджує, що зарплати педагогів будуть рости, незважаючи на економічні труднощі через пандемію COVID-19 та необґрунтовані рішення минулої влади.
Т.в.о. міністра освіти наголосив, що у вересні 2020 році в Україні збільшили зарплати всім педагогам на 5,8%. Про це Сергій Шкарлет нагадав у своєму телеграмі.
Цікаво Не звільняти фахівців: ЄС вдруге попередив МОН про важливість реформ
Також він наголосив, що парламент в першому читанні вже розглянув проєкт держбюджету на 2021 рік, де передбачено на галузь освіти 173,8 мільярда гривень.
Шкарлет заявив, що за єдиною тарифною сіткою в 2021 році будуть збільшуватися зарплати вчителям двічі:
- з 1 січня 2021 року розміри ставок зарплати вчителів збільшаться на 20%,
- з липня 2021 року зарплати збільшаться ще на 8,3%.
"Кошти на таке збільшення посадових окладів і зарплат на 2021 рік передбачено. Працюємо над тим, щоб знайти можливість додатково підвищувати рівень зарплат педагогів", – заявив т.в.о. міністра.
Але зазначимо, що 23 листопада 2020 року Кабмін призупинив постанову №822 ще на рік – до кінця 2021 року.
Що відомо про збільшення зарплат вчителям?У липні 2019 року Кабмін схвалив реформу оплати праці педагогів з підвищенням до чотирьох прожиткових мінімумів мінімального окладу до 2023 року. Проте пізніше в зв'язку з відсутністю коштів на реалізацію реформи ця постанова була призупинена до 31 грудня 2020 року. І її знову відтермінували.
Поділитися новиною