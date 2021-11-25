Зарплати вчителів у 2022 році зростуть на 8%, а стипендії – на 50%

Україна у 2022 році приділятиме пріоритетну увагу витратам на освіту, охорону здоров'я, оборону та безпеку. Зокрема, планують підняти зарплати вчителям та стипендії студентам.

Про це йдеться у новому меморандумі з Міжнародним валютним фондом. Згідно з ним, витрати на освіту будуть доведені до 7,3% ВВП.

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Зокрема, пропонується передбачити зростання зарплат вчителів на 8%, а стипендій – на 50%.

Нагадаємо! У грудні цього року вчителям мають підняти зарплати на майже 8%. Загалом за 2021 рік зарплата українських вчителів вже збільшилася на 20%. У МОН обіцяють, що наступного року вчителям варто чекати підвищення у ще



Підняття зарплат вчителів у 2021 році / Дані МОН / Інфографіка 24 каналу

Додамо, що заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев прокоментував витрати на освіту у держбюджеті. За його словами, освітня субвенція, з якої будуть виплачувати зарплату вчителям, в 2022 році складе 108 мільярдів гривень. А це на 8,4 мільярда більше, ніж було цього року.

Скільки заробляють вчителі

Середня зарплата освітян у вересні 2021 року склала 12 334 гривні.

Середня зарплата освітян у серпні 2021 року склала 10 473 гривні.

Середня зарплата освітян у липні 2021 року склала 11 895 гривень.

Середня зарплата освітян у червні цього року склала 14 158 гривень.

Середня зарплата вчителів у травні 2021 року склала 11 579 гривень.

Середня зарплата вчителів у квітні 2021 року склала 10 859 гривень.

До слова, з 8 листопада вчителів, які відмовилися вакцинуватися проти COVID-19, почали відстороняти від роботи без збереження зарплати. Де відстороняли вчителів – читайте тут.

Коли відсторонені вчителі зможуть повернутися до роботи? Як тільки освітяни вирішать ситуацію з імунізацією (вакцинуються або нададуть довідку про протипоказання до щеплень чи довідку про те, що перехворіли), то вони зможуть повернутися до роботи.