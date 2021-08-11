Глава Міносвіти зазначив, що коли відбудеться таке підвищення зарплат, то це стане "точкою перезавантаження вищої освіти".

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Які викладачі будуть заробляти 4 тисячі доларів

Сергій Шкарлет розповів, що після запущення “Президентського університету” найкращі викладачі будуть отримувати 4 тисячі доларів. Але така зарплата буде не для всіх.

Підвищення зарплат вчителів

Також міністр освіти зазначив, що в 2021 році повинні провести два підвищення зарплат для педагогів. Так, перше відбулося в січні, тоді оклади виросли на 20%. А друге підвищення проведуть у грудні, воно складе 9%.

Тому за 2021 рік буде підвищення майже на 30%. На 2022 рік очікується підвищення на кінець року – приблизно на 10%,

– заявив Шкарлет.

Також очільник МОН запевнив, що кожен вчитель має можливість заробити додатково 20% до окладу. Для цього треба пройти сертифікацію. Так, у 2021 році на сертифікацію подалося 1800 людей.



Зарплата вчителів на 2021 рік / Дані МОН / Інфографіка 24 каналу

До слова, середня зарплата вчителів в червні цього року склала 14 158 гривень (приблизно 530 доларів). Це означає, що вона майже зрівнялась з середньою в економіці. Додамо, що середня зарплата вчителів у квітні 2021 року склала 10 859 гривень.