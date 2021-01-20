Уряд нарешті ухвалив постанову про збільшення виплат освітянам. Так, вчителі вже з 1 січня 2021 року отримають на 20% більшу зарплату.

Водночас з грудня 2021 року зарплати педагогів збільшаться ще на 8,4%. Відповідну постанову уряд ухвалив під час засідання 20 січня, повідомляє 24 канал.

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У постанові Кабміну зазначено, що ставки зарплат вчителів з 1 січня 2021 року розраховуються, виходячи з розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду – 2 670 гривень, а з 1 грудня 2021 – 2 893 гривень.



Так, у Держбюджеті на 2021 рік на виплати освітянам передбачено майже 100 мільярдів гривень.

На скільки збільшаться зарплати освітян:

ставка молодого вчителя без категорії та стажу роботи з січня 2021 становитиме 4 тисячі 859 гривень, з грудня – 5 тисяч 265 гривень.

ставка вчителя I категорії з січня 2021 року збільшиться до 6 тисяч 61 гривню, а з грудня 2021 – до 6 тисяч 567 гривень.

ставка вчителя вищої категорії із січня 2021 року підніметься до 6 тисяч 461 гривні, а з грудня 2021 – до 7 тисяч 1 гривні.



Зарплати вчителів у 2021 році / Інфографіка 24 каналу

Також залишаються надбавки за вислугу років (близько 20%, для молодих учителів – 10%), престижність праці (5–30 %) та інші доплати (винагорода за сумлінну працю, кошти на оздоровлення тощо).

Пдтвердив це і міністр освіти Сергій Шкарлет у телеграмі. Він також подякував міністрам, які долучилися до прийняття постанови.

Дякую колегам, які підтримали схвалення постанови Уряду щодо підвищення рівня посадових окладів працівникам бюджетної сфери, зокрема й освітянам,

– написав міністр.



До слова, уряд 2 тижні не ухвалював рішення про збільшення зарплат вчителів. Тому профспілка працівників освіти і науки 15 січня звернулася до Кабміну з проханням пришвидшити розгляд цієї постанови. Їх підтримав і міністр освіти Сергій Шкарлет.

"Цілком поділяю позицію профспілки й також звертаюся до Мінекономіки та всіх органів виконавчої влади з проханням пришвидшити розв’язання питання. Адже зарплати всіх освітян збільшені на 20% з 1 січня цього року. Кошти для цього закладені в Держбюджеті", – заявив міністр освіти.