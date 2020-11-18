Вже з 2021 року вчителям підвищать зарплату, проте стара система оплати праці збережеться й надалі. Чому її потрібно змінити та скільки платитимуть педагогам наступного року – читайте у матеріалі.

Система оплати праці передбачає розмір першого тарифного розряду, помножений на коефіцієнт тарифного розряду, плюс надбавки. Проте експерти кажуть, що Україна вже давно мала б її змінити, як це зробили Литва, Польща та Естонія, повідомляє видання НУШ.

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Якою буде зарплата вчителя з 2021 року

Міністерство освіти і науки розробило проєкт змін оплати праці вчителів та установ освіти й науки. Додамо, що в бюджеті на 2021 рік передбачено на галузь освіти 173,8 мільярда гривень.

У проєкті держбюджету передбачено, що посадовий оклад працівника першого тарифного розряду в 2021 році змінюватиметься двічі: з 1 січня – на 2 670 гривень та з 1 липня – 2 893 гривень. Тобто з січня наступного року розміри ставок зарплати працівників освіти й науки збільшаться на 20%, а з липня – ще на 8,3%.

Водночас у МОН зазначили, що відповідно до постанови уряду зарплати вчителів з 1 вересня року вже зросли на 5,8%.

Як збільшиться зарплата вчителів:

ставка молодого вчителя (з розрахунку 18 годин на тиждень) без стажу роботи з вересня становить 4 050 гривень. Відповідно з січня він підвищиться до 4 859 гривень, з липня – до 5 265.

ставка вчителя I категорії з вересня 2020 року становить 5 051 гривень. Передбачається, що з січня 2021 року він збільшиться до 6 061 гривень, а з липня – до 6 567.

у вчителя вищої категорії з вересня цього року оклад становить 5 385 гривень. Із січня 2021 року він становитиме 6 461 гривень, а з липня – 7 тисяч.



Зарплати вчителів у 2021 році / Інфографіка МОН

Додамо, що також залишаються надбавки за вислугу років (близько 20%, для молодих учителів – 10%), престижність праці (5–30 %) та інші доплати (винагорода за сумлінну працю, кошти на оздоровлення тощо).

Як вчителям мають оплачувати дистанційні уроки

Окрім того, в часи пандемії вчителі зіткнулися з більшим навантаженням, а деякі з них мають проводити уроки дистанційно. Як оплачується онлайн-робота педагога?

У МОН зазначили, що працівникам шкіл, які переведені на дистанційне навчання, виплачується заробітна плата на загальних підставах:

зберігаються доплати за перевірку навчальних робіт учнів;

зберігаються доплати за роботу в інклюзивних класах (групах);

додадуть надбавки за складність, напруженість у роботі;

додадуть надбавки за збільшення обсягу виконуваних робіт;

будуть інші доплати і надбавки відповідно до законодавства.

Чому Україні потрібна реформа оплати праці вчителів

Експерт шведсько-українського проєкту "Підтримка децентралізації в Україні" вважає, що варто більше зосереджувати увагу суспільства саме на реформуванні системи заробітної плати загалом, а не окремо на підвищеннях.

"В українських кабінетах немає повного розуміння, що це має бути реформа системи оплати праці, а не просто ще одне підвищення". Адже на зарплату вчителів виділяють щороку чималі кошти. У 2019 році субвенція становила 79,1 мільярдів гривень. На 2021 рік вона складатиме 102,5 мільярди.



Вчителька в школі / Фото bb.lv

В Україні зараз ставка – це мала частина зарплати, а решта варіюється щомісяця. "У нас учитель не може отримувати одну й ту ж зарплату кожен місяць. Це завжди сюрприз. Директори ж ділять навантаження – скільки уроків кому дістанеться. Як результат, часто на місцях йде ворожнеча за години, оскільки від цього залежить зарплата", – додають експерти.

Щоби в Україні вчителі працювали за контрактом, потрібно ухвалити політичне рішення. Це серйозна реформа, до якої має бути готове суспільство. Адже, якщо змінювати систему, то багато сьогоднішніх вчителів можуть не отримати контракти.

Як нараховують зарплати вчителям в інших країнах

У скандинавських країнах інша система фінансування освіти. Там децентралізація відбулася вже давно. У цих країнах 100% податку на доходи фізичної особи йдуть у бюджет органу місцевого самоврядування, де людина проживає.

"Також у тих країнах доволі високі податки – 30–40%. Усі доходи – офіційні, тому суми, якими оперують органи місцевого самоврядування у Швеції, Данії чи Фінляндії, суттєві. Вони можуть дозволити собі фінансувати свої школи на 100%", – каже Костянтин Гаврилов.

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Натомість рішення про рівень зарплати того чи іншого вчителя ухвалює директор під час підписання контракту. Молодий учитель може отримувати набагато більше, ніж учитель з багаторічним стажем. Просто тому, що цей учитель більше знає і вміє.

Цікаво й те, що у Польщі, Литві та Естонії вчителі працюють за контрактами, в яких прописана зарплата. Вона однакова щомісяця, і на премії йде не більше 5–10%.

"Там немає поняття 18-ти годин на тиждень (це ставка для вчителя). За умовами контракту, вчитель працює 38–40 годин. З них 18–20 – це викладання, а решта може бути на класне керівництво, підготовка до уроків, батьківські зустрічі тощо. Тобто вчитель підписав контракт і знає, яка в нього зарплата", – підсумовує Гаврилов.