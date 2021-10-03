Зарплата вчителя: скільки отримують педагоги в різних країнах світу

В деяких країнах вчителем бути дуже престижно та цінується така праця високо. Зарплата вчителя може складати кілька тисяч доларів. Скільки отримують вчителі-початківці та досвідчені педагоги – читайте у статті.

Інформацію про зарплати вчителів за кордоном оприлюднила Організація економічного співробітництва та розвитку OECD, яка регулярно аналізує заробітну плату в різних галузях у різних країнах.

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Де вчителі отримують найменше

Найменше з зібраних у дослідженні країн отримують вчителі на Кубі. Там початківці мають 20 доларів на місяць, а досвідчені – 100 доларів.

Загалом зарплати тут одні з найменших у світі, але офіціант чи кухар може розраховувати на 80 доларів на місяць, перекладач 100 –150 доларів. Не дивно, що вчителів на Кубі не вистачає, а до цієї професії ставляться без особливої поваги.

Де вчителі мають найбільшу зарплату

Педагоги у Люксембурзі або Швейцарії на початку кар'єри мають близько 5 тисяч доларів. У цих же країнах і найвищі освітянські "максимуми": відповідно 10,3 та 8,3 тисячі доларів на місяць.

Зазначимо, що у Люксембурзі професія вчителя одна з найкраще оплачуваних. Наприклад, юрист чи вчений отримує там 4 – 4,5 тисячі доларів на місяць. Цікаво, що IT та працівники банку теж не мають таких доходів, як досвічений вчитель.

Бути вчителем у цій країні вважається однією з найпрестижніших та складних діяльностей. Проте умови роботи там не найлегші – освітяни мають викладати мають трьома державними мовами (французькою, німецькою та люксембурзькою), а на додачу ще й англійською, адже серед учнів – половина іноземців.

Які зарплати мають вчителі за кордоном

У Західній Європі вчителі-початківці загалом отримують приблизно 3 – 3,5 тисячі доларів щомісяця. Натомість ті, хто працює понад 20 років та має додаткові освітянські заслуги, має 5,5 – 6 тисяч доларів на місяць.



Зарплати вчителів в інших країнах / Інфографіка "Освіторія" / Дані OECD

Наприклад, у Польщі зарплата у педагога, порівняно з іншими європейськими країнами, невисока. Там вчитель, який нещодавно прийшов до школи, отримує 1,3 тисячі доларів у місяць. Але й ціни на продукти у Польщі невисокі.

У Словаччині, де вчителі отримують ще менше, ціни на житло нижчі, а продукти дорожчі. Наприклад, молодому педагогу на свою зарплату можна було б харчуватися в кафе лише двічі на день,

У Сербії – найнижча зарплата для вчителів серед європейський країн: від 400 до 600 доларів на місяць.

Додамо, що в більшості країн OECD заробітна плата найменша у вчителів початкової школи, а у викладачів університетів – найвища. Але, наприклад, в Австралії вчителі усіх ланок освіти, викладачі, вихователі отримують однаково.

Тим часом у Ізраїлі вчитель 7 – 12 класів може отримати більше (4,8 тисячі доларів на місяць), ніж той, хто працює у виші (4,5 тисячі доларів). А топові зарплати – до 5,5 тисяч доларів на місяць – у вихователів дошкільних закладів.

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Як відрізняються зарплати вчителів-новачків та досвідчених педагогів? У більшості країн молоді учителі отримують на три чверті менше, ніж ті, хто працює там роками. Але є й винятки.

А в таких країнах, як Індія, Китай, Японія, Ірландія, Греція, Нідерланди, ті, хто протримався понад 15 років на посаді вчителя, отримує вдвічі більше, ніж на початку кар’єри. У Мексиці ця різниця аж у 2,5 рази.

У Кореї, де досвідченим вчителям платять майже втричі більше, ніж молодим колегам, інша специфіка. Кожні три роки роботи вчителем зарплата зростає на 8%. Тут педагоги не можуть укладати контракти із закладом освіти більше, ніж на 3 – 5 років.

До слова, на початку 2021 році зарплати українських вчителів зросли на 20%, а з грудня цього року – зростуть ще майже на 9%. У МОН обіцяють, що наступного року вчителям варто чекати підвищення у ще 10% до зарплати.

Як у 2021 році зросли зарплати вчителів:

Зарплата молодого вчителя підвищилася до 4 тисяч 859 гривень, а з грудня зросте до 5 тисяч 265 гривень.

Зарплата вчителя I категорії збільшиться до 6 тисяч, а з грудня зросте до 6 тисяч 567 гривень.

Зарплата вчителя вищої категорії наразі становить майже 6,5 тисячі, а з грудня підвищиться до 7 тисяч гривень.



Зарплата вчителів на 2021 рік / Дані МОН / Інфографіка 24 каналу

Окрім того, кожен вчитель також може заробити додатково 20% до окладу. Для цього треба пройти сертифікацію. У 2021 році на сертифікацію подалося 1800 людей.