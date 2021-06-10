Зарплати вчителів в Україні

На сьогодні мінімальна зарплата українських вчителів становить 4 859 гривень. Стільки отримують освітяни-початківці, які не мають досвіду роботи. У педагогів вищої категорії зарплати трохи вищі, на кілька тисяч – 6 або 6,5 тисяч гривень.

До теми Законопроєкт №3515 звужує права педагогів у частині про оплату праці, – Профспілка

Вже з грудня 2021 року вчителям мають знову підняти зарплати на 8,3%. Тому вчителі матимуть такі ставки:

молодий вчитель – 5 265;

вчитель І категорії – 6 567;

вчитель вищої категорії – 7 тисяч.



Зарплата вчителів на 2021 рік / Дані МОН / Інфографіка 24 каналу

Як розраховують зарплату шкільних педагогів

Зарплата вчителів в Україні складається з окладу (ставки), надбавок та доплат.

Цікаво, що розмір надбавок може перевищувати розмір ставки. Адже тут все залежить від стажу педагога, його додаткових обов'язків тощо.

Зокрема, є надбавки за вислугу років:

понад 3 роки роботи – 10%,

понад 10 років роботи – 20%,

понад 20 років роботи – 30%.



Як розраховують зарплату вчителів та надбавки / Фото НУШ

Зарплати вчителів у Європі

Але все одно зарплати українських вчителів не такі високі, як у їхніх колег-європейців. Так:

Найменше у Євросоюзі отримують словацькі вчителі – близько дві-три тисячі доларів на місяць (це близько 80 тисяч гривень).

– близько дві-три тисячі доларів на місяць (це близько 80 тисяч гривень). У Німеччині та Швейцарії ставки вчителів стартують від 4 тисяч доларів на місяць.

ставки вчителів стартують від 4 тисяч доларів на місяць. Ще більше отримують педагоги з Люксембургу – зарплати початківців від 6 тисяч доларів, а їхніх колег із 15-річним досвідом – удвічі більше.

До слова, прем'єр Денис Шмигаль і міністр освіти Сергій Шкарлет заявили, що в Україні 2021 року зарплати освітян зростуть майже на третину. Підвищення на 20% вже відбулося з січня, ще на 8,3% – виростуть з грудня 2021 року.

Окрім того, середня заробітна плата освітян у квітні 2021 року склала 10 859 гривень. Водночас середня зарплата працівника підприємств та установ за цей же період становила 13,5 тисяч гривень.