А це лише 83% від середнього рівня. За даними Держстату, середня зарплата в економіці складала 14 345 гривень, тобто вчителі у липні отримали на 3,5 тисяч менше.

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Водночас, якщо порівнювати зарплату освітян зараз з липнем минулого року, то вона суттєво зросла – на 27,5%.

Найбільший показник заробітних плат зафіксований у столиці, Донецькій, Київський, Запорізькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях. Найменший – у Чернівецькій, Чернігівській, Херсонській, Кіровоградській та Волинській областях.

Варто зазначити, що у червні цього року заробітна плата штатних працівників в освітній сфері в червні 2021 року склала 14 158 гривень і у відсотковому відношенні майже зрівнялася з середньою в економіці – 98,9%.

До слова, на початку 2021 році зарплати українських вчителів зросли на 20%, а з грудня цього року – зростуть ще майже на 9%. Міністр освіти пообіцяв, що наступного року вчителям варто чекати підвищення у ще 10% до зарплати. Скільки отримують вчителі в Європі – читайте у статті.