Зарплата у сфері освіті є на 13% нижчою, ніж середня в Україні

Середня зарплата штатних працівників в освітній сфері у вересні цього року склала 12 334 гривні, що є меншою на понад 13% за середній рівень зарплат в Україні.

Загалом середня заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у вересні 2021 року становила 14 239 гривень, а в сфері освіти – вона менша (близько 12,3 тисячі).

До теми У 2022 році на зарплату вчителям додадуть понад 8 мільярдів гривень

Середня зарплата працівників освітньої сфери за рік (порівняно із вереснем 2020 року) підвищилася на 21,1%.

Водночас зарплата в освіті поки є нижчою за середній рівень по економіці і складає 86,6%.

Скільки заробляють вчителі

Середня зарплата освітян у серпні 2021 року склала 10 473 гривні.

Середня зарплата освітян у липні 2021 року склала 11 895 гривень.

Середня зарплата освітян у червні цього року склала 14 158 гривень.

Середня зарплата вчителів у травні 2021 року склала 11 579 гривень.

Середня зарплата вчителів у квітні 2021 року склала 10 859 гривень.

Найвища середня зарплата в Україні зафіксована у сфері інформації та телекомунікації – 25 427 гривень. Найнижча – у галузі тимчасового розміщування й організації харчування – (9 тисяч).Лідерами за показником найвищих заробітних плат є Київ, Донецька та Київська області. Найнижчу середню заробітну плату отримують працівники Чернівецької, Чернігівської та Херсонської областей.

Зазначимо, що середня зарплата штатного працівника визначається діленням суми нарахованого фонду оплати праці штатних працівників (тарифні ставки (посадові оклади), премії, доплати, надбавки, оплата за невідпрацьований час, обов’язкові відрахування) на середньооблікову кількість цих працівників за відповідний місяць.

До слова, на початку 2021 році зарплати українських вчителів зросли на 20%, а з грудня цього року – зростуть ще майже на 9%. У МОН обіцяють, що наступного року вчителям варто чекати підвищення у ще 10% до зарплати.