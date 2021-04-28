Згідно з нещодавнім опитуванням CNBC, кількість жінок, які живуть від зарплати до зарплати, у 5 разів більша, ніж чоловіків. No Budget Babe покликана змінити цю ситуацію на краще.

До теми Чому жінки заробляють менше, ніж чоловіки: результати дослідження

Як з'явилася платформа

Засновниця No Budget Babe Ніколь Вікторія вперше почала працювати у віці 12 років. Вона отримала бізнес-освіту, розвивала власну кар'єру та стала успішною менеджеркою у галузі нерухомості.

Коли мої доходи різко збільшувалися, рівень щастя та фінансової стабільності залишались незмінними. Я спробувала проаналізувати, що ж такого я не вивчила у школі, і чому у всіх все вдається, а я почуваюсь розгублено,

– розповідає Ніколь.

Дівчина вирішила підвищити рівень своєї фінансової грамотності, і згодом виокремила 5 універсальних принципів, за якими живе й сьогодні.

Згодом вона зібрала команду з кількох знайомих та створила платформу No Budget Babe, щоб поділитися власним досвідом з іншими жінками.

Засновниця платформи Ніколь Вікторія / Фото No Budget Babe

Що відомо про платформу

Сьогодні No Budget Babe об'єднала понад 27 тисяч жінок та надає їм безкоштовні фінансові консультації і ресурси. Через негативний вплив пандемії COVID-19 на фінансові ситуації, на платформі майже щотижня проводять освітні вебінари.

Окрім цього, на сайті No Budget Babe у вільному доступі є кілька книг та інших матеріалів про фінанси, зокрема:

"100 тисяч доларів за 30 днів";

"Заставити гроші рухатися";

"Від банкрутства до мільярда" тощо.

Всі освітні програми на платформі розроблені безпосередньо Ніколь Вікторією, яка сьогодні є сертифікованою експерткою з переговорів, ліцензованою менеджеркою з нерухомості, фінансовим коучем та активісткою у галузі фінансової грамотності.