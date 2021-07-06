Зараз підприємства потрохи відновлюються, однак стикаються з новими проблемами – брак робочої сили, втрата постійних клієнтів та складна фінансова ситуація. Як ніколи великим став попит на фінансових радників, бухгалтерів та освітніх тренерів.

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Освіта 24 за підтримки партнера Canon розповідає, як відкрити власний бізнес у галузі освіти для підприємств. Більшість керівників потребують фінансових радників, і саме ви зможете підтримати їх на шляху до успіху.

Як стати експертом з фінансів

Для кожної галузі підприємництва отримання відповідної освіти є першим і найголовнішим кроком. Цей етап особливо важливий для людей, які хочуть згодом навчати інших.

Щоб стати фінансовим інструктором для підприємств, не достатньо пройти двотижневі курси та вміти управляти особистим бюджетом. Слід також навчитись аналізувати бізнес-ринок, розбиратись в економічних показниках та бути готовим адаптуватись до змін.

В Україні фінансовими радниками зазвичай стають люди з вищою економічною або бухгалтерською освітою, однак у Європейському Союзі та США практика дещо інша – необхідно підтвердити свою кваліфікацію, пройшовши додаткову сертифікацію.

Окрім вищої освіти фінансові радники Європи та США повинні проходити додаткову сертифікацію / Фото Pexels

З чого почати

Хоча освіта є головним елементом, практичний досвід – не менш важливий. Жодне підприємство не скористається вашими послугами, якщо ви не маєте доробку, який можете впевнено презентувати.

Варто спробувати попрацювати у галузі фінансової освіти під керівництвом досвідченого наставника. Теоретичні знання – це добре, однак вміння втілити у життя багаж знань – обов'язкова вимога перед відкриттям власної справи.

Попрактикувавшись у цій галузі як найманий працівник, ви зрозумієте, що кожен клієнт різний, унікальний у своїх стосунках з грошима та фінансовій поведінці. Також вам вдасться вибудувати важливі зв'язки та знайти своїх потенційних клієнтів.

Перед відкриттям власної справи отримайте досвід роботи у команді / Фото Pexels

Система, процеси та ресурси

Основа бізнесу з фінансової освіти полягає у встановленні процесів, систем та ресурсів, завдяки яким ви змогли б ефективно навчати своїх клієнтів.

Почніть зі складання якісного плану підвищення фінансової грамоти користувачів ваших послуг. Вибудуйте систему ефективної комунікації з клієнтами та знайдіть пакет програм, який би дозволив організувати повну фінансову звітність для підприємців – банківські залишки, інвестиції, страхування, кредитні звіти тощо.

Головне у цій справі – мати змогу надати клієнту фізичний фінансовий план, який би допоміг відслідковувати грошовий прогрес підприємства у режимі реального часу.

Навчіть клієнтів розбиратись у фінансових показниках за допомогою ефективної системи / Фото Pexels

Бізнес-план

Розробка чіткого бізнес-плану має вирішальне значення для підприємців-початківців у галузі фінансової освіти. Необхідно створити унікальну бізнес-модель, яка б вирізняла вас від конкурентів на ринку.

Порада! Роздрукувати бізнес-план або ж рекомендації для своїх клієнтів радимо за допомогою принтерів Canon серії MegaTank, які є простими у використанні та обслуговуванні. Друкуючі голівки та абсорбер (сервісний картридж) легко замінити звичайному користувачу без спеціальної технічної освіти та без сторонньої допомоги.

Чорнила та тонер виробництва Canon розроблені під конкретні пристрої з урахуванням всіх технічних характеристик. Порушуючи герметичність картриджів та використовуючи витратні матеріали сторонніх виробників, ви завдаєте шкоди якості друку та можете вивести принтер з ладу.

Роздрукуйте унікальний бізнес-план за допомогою принтерів Canon / Фото 24 канал

Маркетинг

Ваша присутність в інтернеті – це ваш прямий шлях до успіху. Продемонструйте свій досвід шляхом створення вебсайту, участі у статтях та публікаціях у різноманітних блогах та в медіа.

Ваша маркетингова стратегія повинна вибудовуватись у залежності від цільової аудиторії – наприклад, представників малого чи середнього бізнесу, великих корпорацій чи приватних клієнтів.

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Результати та рекомендації

Викладачі у галузі фінансової освіти несуть пряму відповідальність за досягнення цілей їх клієнтами. У цій справі слід бути справжнім педагогом – допомагати клієнту залишатись зосередженим після фінансового спаду та продовжувати "штовхати" його вперед у часи мотивованості.

Справжнім результатом для вас має бути перехід клієнта від стану постійного фінансового занепокоєння до грошової впевненості, планування майбутніх перспектив розширення підприємства та виходу на нові ринки.

Лише тоді він зарекомендує вас своїм друзям-підприємцям, і ваш бізнес почне приносити більші прибутки.

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