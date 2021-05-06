Зараз існує небезпека скасування ЗНО, – освітній омбудсмен

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявив, що на сьогодні існує небезпека скасування зовнішнього незалежного оцінювання. Проте він негативно ставиться до такої ідеї скасування ЗНО.

Горбачов зазначив, що скасування ЗНО може означати високі ризики повернення корупції під час вступних іспитів до установ вищої освіти.

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Освітній омбудсмен наголосив, що спроби скасувати ЗНО були і є ще від моменту його впровадження.

У минулому році, наприклад, було нелогічно і необґрунтовано скасоване пробне ЗНО, а потім я отримав інформацію про підготовку рішення скасувати ЗНО взагалі. Думаю, тільки громадський резонанс і суспільний опір не дозволили це зробити,

– каже Горбачов.

За його словами, ЗНО зараз перебуває під постійною атакою, тому що певна категорія людей зацікавлені у корупції під час вступу до вишів. "Треба не прогледіти їх чергових спроб", – зазначив Горбачов.

До слова, раніше у МОН запевняли, що попри епідемію, ЗНО для випускників у 2021 році пройде в заплановані терміни. Оскільки ще тогорічна практика показала, що можна забезпечити його проведення у безпечних умовах.

Проте водночас школярів 4, 9 та 11 класів звільнили від обов'язкової ДПА.



Графік основної сесії ЗНО у 2021 році / Дані: МОН / Інфографіка 24 каналу