Горбачов зазначив, що скасування ЗНО може означати високі ризики повернення корупції під час вступних іспитів до установ вищої освіти.

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Освітній омбудсмен наголосив, що спроби скасувати ЗНО були і є ще від моменту його впровадження.

У минулому році, наприклад, було нелогічно і необґрунтовано скасоване пробне ЗНО, а потім я отримав інформацію про підготовку рішення скасувати ЗНО взагалі. Думаю, тільки громадський резонанс і суспільний опір не дозволили це зробити,

– каже Горбачов.

За його словами, ЗНО зараз перебуває під постійною атакою, тому що певна категорія людей зацікавлені у корупції під час вступу до вишів. "Треба не прогледіти їх чергових спроб", – зазначив Горбачов.

До слова, раніше у МОН запевняли, що попри епідемію, ЗНО для випускників у 2021 році пройде в заплановані терміни. Оскільки ще тогорічна практика показала, що можна забезпечити його проведення у безпечних умовах.

Проте водночас школярів 4, 9 та 11 класів звільнили від обов'язкової ДПА.



Графік основної сесії ЗНО у 2021 році / Дані: МОН / Інфографіка 24 каналу