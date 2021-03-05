Органи управління освітою та школи вже розпочали підготовку до процедури зарахування першокласників у 2021 році. Які документи потрібні та коли їх треба подавати – читайте у матеріалі.

Омбудсмен Сергій Горбачов наголошує, що кожна дитина має право навчатися в школі, яка є найближчою до її місця проживання. Але батьки мають повне право обрати для дитини будь-який інший заклад освіти.

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Але додамо, що така умова не поширюється на заклади спеціалізованої освіти мистецького, спортивного, військового чи наукового спрямування, спеціальні школи, санаторні школи, навчально-реабілітаційні центри тощо.

Як зараховують дітей до 1 класу

Терміни та розташування шкіл

За 6 місяців до початку прийому заяв про зарахування дитини в перший клас органи місцевого самоврядування мають оприлюднити рішення про закріплення шкіл за певними вулицями та будинками.

У Києві, наприклад, закріплені території обслуговування можна переглянути на Освітній карті Києва.

А за місяць до початку прийому заяв та документів до 1 класу місцева влада має визначити дати, коли батьки мають подати документи.

Також обов’язково має бути оприлюднена інформація про закріплену за школою територію обслуговування та максимальну кількість дітей, яких школа може зарахувати у кожному класі.

Після початку прийому заяв варто періодично повідомляти про кількість вільних місць та кількість поданих заяв на першочергове зарахування. Якщо школа не має сайту, ця інформація оприлюднюється на сайті органу управління.

Які документи і коли мають подавати батьки

У першу хвилю зараховуються до 1 класу діти, які мають право першочергового зарахування.

Яких дітей зараховують до 1 класу першочергово:

якщо дитина проживає на території обслуговування закладу освіти;

якщо рідні брати та сестри дитини вже навчаються у цьому закладі освіти;

якщо це діти співробітників цього закладу освіти;

якщо це діти, які є випускниками дошкільного підрозділу цього закладу освіти.

Першочергове зарахування триває з 31 травня по 1 червня включно.

Якщо у школі залишаються вільні місця, після першої хвилі, за результатами жеребкування, зараховуються інші діти, які не проживають на території обслуговування цього закладу,

– наголошує освітній омбудсмен.

Для того, щоб дитину зарахували до першого класу, батьки до 31 травня мають особисто подати директору заяву про зарахування.

Разом із собою потрібно мати такі документи:

паспорт або інший документ, який посвідчує особу заявника (одного з батьків, або осіб, які їх замінюють);

копію та оригінал свідоцтва про народження дитини або документ, що посвідчує її особу;

оригінал або копію медичної довідки за формою №086-1/о;

документ, який підтверджує місце проживання дитини або батьків. Цей документ подається, якщо дитина претендує на зарахування в заклад, що обслуговує її територію проживання.

Також за наявності та за бажанням одного з батьків може додаватися оригінал або копія висновку інклюзивно-ресурсного центру про оцінку розвитку дитини. Цей документ необхідний, якщо дитина має особливі освітні потреби і для неї потрібно створити інклюзивний клас.

Крім цього, до 31 травня батьки можуть подати будь-яку кількість заяв до інших шкіл не на території обслуговування, щоб претендувати на зарахування на вільні місця. Кількість таких закладів не обмежується.



Учні на святі Першого дзвоника / Фото znaj.ua

Окрім того, щоб дитина була зарахована на вільне місце, потрібна довідка, що вона не зарахована до іншого закладу освіти за місцем проживання.

Що робити, якщо не вистачає місць у школі

Якщо до 1 червня включно були зараховані всі учні, список зарахованих із зазначенням лише їх прізвищ оприлюднюється винятково в закладі освіти.

Щоб усі діти, які мають право на першочергове зарахування, були зараховані, директор школи може:

за узгодженням із засновником відкрити додатковий клас чи класи, в тому числі інклюзивні чи спеціальні;

чи класи, в тому числі інклюзивні чи спеціальні; внести необхідні зміни до організації освітнього процесу, наприклад, організувати заняття для учнів 5 – 11 класів у другу зміну (з 1 січня 2021 року діє новий санітарний регламент, який забороняє навчання учнів 1 – 4 класів у другу зміну);

(з 1 січня 2021 року діє новий санітарний регламент, який забороняє навчання учнів 1 – 4 класів у другу зміну); вивільнити приміщення, що використовуються не за призначенням.

Якщо ж кількість дітей, які мають право на першочергове зарахування, все одно перевищує спроможність школи, то орган управління освіти невідкладно має запропонувати батькам цих дітей перелік шкіл, максимально доступних і наближених до місця проживання дитини.

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А для тих, хто подав заяви та документи на зарахування на вільні місця до 31 травня, якщо вільні місця залишилися, зарахування відбувається за результатами жеребкування — після 1 червня до 15 червня включно.

До 15 червня включно на вільні місця зараховуються діти, які не проживають на території обслуговування закладу.

Як оскаржити неправомірну відмову в зарахуванні

Якщо батькам неправомірно відмовили в зарахуванні дитини до школи, то вони впродовж двох робочих днів можуть письмово оскаржити це рішення до органу, у сфері управління якого перебуває заклад освіти.

І якщо відповідний орган встановить, що вимоги порядку зарахування були порушені, він невідкладно має письмово повідомити школу про необхідність усунення цього порушення.