Як обрати школу

Обираючи школу для дитини, батьки зазвичай мають свої критерії. Наприклад, для когось важливе близьке розташування школи до дому, хтось звертає увагу на престижність закладу, для інших – важливі вчителі.

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За словами експертів, обираючи навчальний заклад, варто звертати увагу, зокрема, на:

розташування,

якість освіти та навчальні програми,

колектив вчителів, медиків та охорону,

побутові умови,

наявність гуртків,

систему харчування.

Як підготувати дитину до школи

Дуже важлива психологічна підготовка дитини до школи, а не її вміння рахувати чи читати. Але це не залежить від віку дитини.

Психологиня Наталія Носаль каже, що дитина готова до школи, якщо вона може бути посидючою, зосередженою на навчанні, слухати вчителя та взаємодіяти в колективі, виконувати домашні завдання.

Також важливий інтерес майбутнього першокласника до навчання: бажання писати, цікавитися цифрами і літерами.

Психологиня радить формувати у першокласників хороше враження про школу, а не лякати нею. Спробуйте разом з дітьми обрати шкільне приладдя, портфель тощо.

За кілька тижнів до початку навчання, варто почати раніше будити дітей, аби легше увійти до графіку у вересні. Крім того, аби діти не втомлювалися писати, можна з ними розмальовувати, займатися ліпленням, вирізати ножницями. Це допоможе розвинути кисть руки та дрібну моторику,

– пояснює Наталія Носаль.

Правила і вимоги для зарахування дитини до школи

Кожна дитина має право навчатися у школі, яка розташована найближче до її дому. Але це не обмежує права дитини на навчання в іншому навчальному закладі, якщо там є вільні місця.

Місцева влада повинна за місяць до прийому заяв повідомити батьків про початок зарахування дітей до першого класу.

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Своєю чергою, школи також не пізніше, ніж за місяць, повинні оприлюднити графік приймання заяв на своєму офіційному сайті чи стенді. Також треба повідомити про територію обслуговування та кількість вільних місць, яка закріплена за цією школою.

Першочергове зарахування триває до 1 червня включно.

Цього року було призупинення приймання заяв через локдаун. Наразі невідомо про жодні рішення про зміни до наказу МОН щодо кінцевого терміну приймання заяв,

– розповів освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

Так, упродовж двох робочих днів після зарахування дітей школа оприлюднює на своєму інформаційному стенді та сайті список зарахованих учнів із зазначенням їхніх прізвищ.

Які документи необхідні для зарахування дитини до школи

Аби школа прийняла заяву від батьків, потрібний пакет документів. Їх подають разом із заявою:

паспорт або інший документ, який посвідчує особу заявника

копію та оригінал свідоцтва про народження дитини або документ, що посвідчує її особу;

оригінал або копію медичної довідки за формою №086-1/о;

документ, який підтверджує місце проживання дитини або батьків.

Які документи можуть підтвердити інформацію про фактичне проживання дитини:

паспорт (посвідка на постійне чи тимчасове проживання, посвідчення біженця),

довідка про реєстрацію місця проживання дитини або одного з її батьків,

довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи,

право власності на відповідне житло,

документ, що засвідчує право користування житлом (договір найму чи оренди квартири),

акт обстеження умов проживання,

інший офіційний документ, що містить інформацію про місце проживання дитини.

Відповіді на популярні запитання батьків

Як визначити, які території закріплені за тим чи тим навчальним закладом?

Інформація про територію обслуговування певного навчального закладу розміщена на місцевих сайтах Департаменту освіти і науки. До прикладу, у столиці – це Освітня карта Києва.

Чи можуть батькам відмовити у зарахуванні дитини до школи, на території обслуговування якої вона проживає?

Ні, навчальний заклад не має права відмовити такій дитині. Адже вона проживає на території обслуговування закладу освіти.

Що робити, якщо не вистачає місць у школі?

Якщо кількість дітей, що мають право на першочергове зарахування, більша, ніж було заявлено школою, то батькам мають запропонувати школи, які максимально близькі до місця їхнього проживання. Крім того, можуть відкрити додатковий клас.

Чи має бути присутня дитина під час подавання документів?

Присутність дитини під час подавання заяви, під час жеребкування чи зарахування не обов’язкова. Заклад освіти не вимагає присутності майбутнього учня.

Чи має право навчальний заклад проводити конкурс або перевіряти знання, аби зарахувати дітей?

Цього року державні та комунальні заклади освіти не мають право проводити конкурси чи перевіряти вміння дітей, аби прийняти їх на навчання. Це допустимо лише у приватних школах.

В якому віці віддавати дитину до школи?

Нинішній заон про освіту дозволяє йти до 1 класу учням шестирічного чи семирічного віку.

Як відбувається першочергове зарахування учнів?

Першочергове зарахування триває до 1 червня. Саме тому до кінця травня батьки мають подати усі документи. Спочатку до школи приймають дітей, які мають право першочергового зарахування. Це:

діти, які проживають на території обслуговування закладу освіти

діти, брати чи сесри яких уже відвідують цей заклад

діти співробітників освітнього закладу

діти, які є випускниками дошкільного підрозділу цієї школи.

Чи можна обрати школу не за місцем реєстрації?

Батьки мають право подавати документи до будь-якої школи, яка не належить до території обслуговування. Кількість заяв до них не обмежена. Слід зауважити, аби дитина була зарахована на вільне місце, потрібна довідка про те, що її не прийняли на навчання до школи за місцем проживання.

Але дитину приймуть до школи лише за наявності вакантних місць. Якщо в закладі освіти вони залишилися, то проводять жеребкування: від 5 до 15 червня. Воно відбувається публічно і відкрито.

Куди звертатися якщо дитину не беруть до школи?

Якщо батькам відмовили у зарахуванні дитини до школи, то вони протягом двох робочих днів можуть письмово оскаржити це рішення в управлінні освіти. Якщо буде встановлена неправомірність такого рішення, то порушення усунуть.

Коли записувати дитину на підготовку до школи?

Шість років – це фізіологічний вік, коли дитину можуть прийняти до школи. Але батькам варто орієнтуватися на її фізіологічні та психологічні можливості. Зазвичай у дитячому садку під час останнього року дітей починають готувати до школи.

Але якщо батьки вирішують віддати дитину на спеціальні курси, то варто зробити це за пів року або рік до початку навчання. Такі заняття сприятимуть кращій адаптації дитини до колективу, навчать взаємодії та командній роботі.