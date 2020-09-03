5 вересня абітурієнтів, які пройшли на бюджет та вже подали оригінали документів до вишів, зарахують на навчання. Тому вже з 6 вересня абітурієнтів будуть зараховувати на контракт.

В неділю, 6 вересня, статуси заяв таких абітурієнтів та в електронних кабінетах та на сайті Інформаційної системи "Вступ.ОСВІТА.UA" зміняться зі статусу "Допущено" на статус "Рекомендовано (контракт)".

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Після цього абітурієнти, які отримають рекомендацію до зарахування на контракт, мають виконати вимоги до зарахування відповідно до правил прийому закладу вищої освіти. Зокрема, подати оригінали документів до 11 вересня.

Які документи потрібно подати абітурієнтам до вишу на бакалавра:

копію документа, що посвідчує особу (паспорт);

оригінал документа про середню освіту та додаток до нього;

копію військово-облікового документа (крім випадків, передбачених законодавством);

сертифікати ЗНО;

4 кольорові фото розміром 3Х4;

заяву на вступ (для тих вступників, які подавали заяви через електронний кабінет);

інші документи, які передбачені правилами прийому у конкретному закладі.

Зазначимо, що деяких студентів-контрактників протягом до 15 вересня можуть перевести на бюджетні місця, якими не скористалися рекомендовані на них вступники.