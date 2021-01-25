Запустили безкоштовний курс для вчителів української мови, які викладають для нацменшин

Міністерство освіти і науки спільно з проєктом фінської підтримки реформи української школи "Навчаємось разом" запустили безкоштовний онлайн-курс з викладання української мови в класах із навчанням мовами нацменшин.

Джерело: 24 канал

Онлайн-курс є безкоштовним та складається з 6-ти модулів, додаткових матеріалів, тестів і практичних завдань. Перші два модулі курсу вже доступні за посиланням.

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Усі вчителі, які пройдуть курс до кінця та успішно складуть фінальне тестування, отримають сертифікат.

Онлайн-курс присвячено особливостям викладання української мови для учнів у школах з навчанням мовами національних меншин.

Онлайн-курс допоможе знайти відповіді на питання:

як підготуватися до початку вивчення мови;

які фактори впливають на засвоєння другої мови;

якими є особливості планування навчання з фокусом на учня;

як виконати вимоги до обов’язкових результатів навчання.

Так, за допомогою курсу вчителі навчаться правильно організувати навчання, обирати ефективну стратегію планування уроків, створювати сприятливе середовище для вивчення другої мови тощо.

У МОН наголосили, що Фінляндія є ключовим партнером у розвитку освітніх ініціатив, а фінський досвід є взірцем для шкільної реформи в Україні.