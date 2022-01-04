Цього року було передбачено 377 заходів, з них Міносвіти вдалося успішно реалізувати 298.

До теми Збільшення зарплат вчителів, дистанційка та нове харчування: головні підсумки 2021 року в освіті

Головні досягнення МОН у 2021 році

Серед головних досягнень минулого року міністр освіти Сергій Шкарлет відзначив:

скоротили черги до садочків (створили майже 9 тисяч додаткових місць);

затвердили професійні стандарти за професіями "Вихователь", "Директор садочку" та "Директор школи";

створили сучасні умови для здорового харчування у школах (модернізували більш ніж 1300 харчоблоків у 2021 році);

продовжили реформу "Нова українська школа" (затвердили типову освітню програму та 87 модельних навчальних програм);

оновили порядок відбору шкільних підручників (забезпечили підручниками 4-ті класи НУШ);

запровадили багаторівневу підтримку в освітньому процесі дітей з ООП відповідно до індивідуальних потреб;

створили нові навчально-практичні центри професійної освіти за кошти державного бюджету (63 центри у 2021 році);

залучили фінансовий ресурс для відновлення видатків розвитку у сфері вищої освіти (підписали угоду щодо реалізації проєкту "Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів");

підготували проєкт щодо створення мережі екзаменаційних центрів;

удосконалили систему освітньої статистики та аналітики;

оновили зміст вищої освіти (затвердили 22 стандарти освітнього ступеня магістра, 20 стандартів ступеня доктора філософії);

забезпечили наукову діяльність вишів за результатами державної атестації (уклали 66 договорів для базового фінансування наукових напрямів);

забезпечили процедуру приєднання до Рамкової програми досліджень та інновацій Європейського Союзу "Горизонт Європа", Програми з досліджень та навчання Європейського співтовариства з атомної енергії "Євратом";

розробили нову систему пріоритетних напрямів розвитку науки та інноваційної діяльності, що орієнтовані на досягнення цілей сталого розвитку.

Протягом 2021 року нам також вдалося реалізувати чимало успішних проєктів із впровадження дуальної освіти та популяризації навчання для іноземців. Започатковано стипендії, премії та гранти президента, а також розпочато проєкт створення Президентського університету,

– повідомив Міністр.

Цілі МОН на 2022 рік

Серед цілей на 2022 рік у МОН заплановано:

розвиток мережі садочків;

затвердження Державного стандарту профільної середньої освіти;

запуск реформи "Нова українська школа" на рівні базової середньої освіти;

схвалення Національної стратегії розвитку інклюзивної освіти на 2022-2032 роки;

забезпечення оновлення та модернізації пожежних систем у школах;

розвиток платформи "Всеукраїнська школа онлайн";

затвердження Державних цільових програм розвитку професійної (професійно-технічної) освіти на 2022-2027 роки;

відновлення та розбудова гуртожитків для проживання студентів вишів;

реалізація проєкту "Президентський університет";

створення умов для безперешкодного навчання протягом життя;

розвиток інноваційної інфраструктури на базі закладів вищої освіти та наукових установ;

реалізація рамкової програми Європейської Комісії з досліджень та інновацій "Горизонт Європа", програми з досліджень і навчання "Євратом" в Україні.

Пріоритетними також залишаються питання розбудови безпечного та здорового освітнього середовища, інклюзивне навчання та цифровізація освіти,

– додав Сергій Шкарлет.

До слова, в Україні завершиться перехідний період з впровадження нових стандартів шкільного харчування. І вже з 1 січня 2022 року школи повинні перейти на нове меню для учнів. Деталі нового харчування – читайте у статті.