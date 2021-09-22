У Запоріжжі на території медичного університету стався вибух

У мережі з’явилася інформація про те, що на території медичного університету стався вибух. Ймовірно, вибухнув газовий балон.

Осколки від газового балону розлетілися в радіусі 100 метрів. На фото помітно, що інцидент стався на вулиці на території Медичного університету.

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Автомобіль перевозив газові балони і один з них, за попередньою інформацією, вибухнув. За даними телеграм-каналу, ніхто не постраждав.

Зазначимо, що це не перший вибух у Запорізькій області за останні два дні:

21 вересня трапився вибух у приватному будинку у місті Приморську. З-під уламків рятувальники витягли власника оселі, який хотів скоїти самогубство. Але його вдалося врятувати.

Того ж дня пролунав ще один вибух. Цього разу також вибухнув газ на території приватного будинку у Токмаці. 71-річний чоловік зазнав сильних опіків – 65% поверхні тіла, інших постраждалих немає.

До слова, у Кривому Розі зранку 17 вересня пролунав вибух в одній із 9-поверхівок Долгінцевського району. За словами очевидців, із квартири, де це сталось, чули крики дітей. Що сталося – деталі читайте у статті.