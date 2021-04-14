Кожного дня лише в обласному центрі фіксують по 300 – 400 нових хворих на COVID-19. Тому у місті вирішили повністю закрити навчальні заклади.

До теми Рада звільнила випускників шкіл від ДПА

Раніше дистанційно навчалися лише старшокласники, а учні початкової працювали у звичному режимі. Але з середи, 14 квітня, 1 – 4 класи теж переходять на онлайн-уроки.

Як будуть працювати садочки? У міськраді запевнили, що дитсадки поки не не будуть закривати. Адже батькам немає з ким залишати вдома малечу.

Коронавірус у Запоріжжі. За останню добу, 13 квітня, у Запорізькій області 876 нових хворих на коронавірус. Усього за час пандемії в регіоні понад 86 тисяч випадків інфікування COVID-19, одужали – 70 тисяч осіб, померло – 1 604 людини.

Додамо, що у Запоріжжі також призупинили автобусне сполучення між містами на відстані понад пів сотні кілометрів. Обмежили і роботу громадського транспорту – для окремих категорій пасажирів вводять спецперепустки.

Які обмеження ще є в Запоріжжі

Громадський транспорт буде перевозити пасажирів тільки з 6 до 9:30 ранку та з 16:00 до 20:00.

У ньому пасажири можуть бути лише на сидячих місцях. Контроль за дотриманням цього правила посилили.

Всі літні майданчики закладів громадського харчування, а також атракціони – зачинені.

До слова, Міністерство охорони здоров'я оновило розподіл на карантинні зони. Суворі обмеження залишаються у червоних зонах у таких містах: