Школи Запоріжжя вже з 2 листопада починають навчання після осінніх канікул. Проте влада міста прийняла рішення, що всі школярі, крім молодших класів, будуть навчатися дистанційно.

Так, очне навчання у Запоріжжі буде проводитися лише для учнів 1 – 4 класів. Про це повідомив мер міста Володимир Буряк на своїй сторінці у фейсбуці.

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Він наголосив, що наразі учні досі перебувають на канікулах, до школи вони підуть лише з понеділка, 2 листопада.

Після канікул навчання учнів буде організовано дистанційно, за винятком дітей, які навчаються в 1 – 4 класах. У них будуть уроки в школі з дотриманням необхідних вимог карантину,

– написав Буряк.

Окрім того, у Запоріжжі продовжують працювати дитячі садки.

До слова, Запоріжжя з 26 жовтня віднесли до помаранчевої зони карантину. Проте в області за останню добу, 28 жовтня, зареєстровано 358 нових випадків захворювання на COVID-19. Всього у Запорізькій області понад 9 тисяч лабораторно підтверджених випадків, серед дітей – 722.

Зазначимо, що у Києві школи виходять з канікул 29 жовтня. Учні навчатимуться там очно, дистанційний формат буде лише у 8 школах столиці. Також 28 жовтня почали навчання діти в школах Івано-Франківська та Черкас.