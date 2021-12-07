Правоохоронці прокоментували інцидент лише після того, як відео набуло суспільного резонансу. Хоча сам інцидент трапився ще 22 листопада.

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Подробиці інциденту

Того дня четверо дівчат від 15 до 16 років почали конфлікт зі школярками 14, 13 та 16 років. А все через особисте – нібито хлопець однієї агресорки цілувався з усіма трьома постраждалими.

При цьому булерки вимагали гроші. Дівчата сказали, щоб постраждалі перевели їм гроші на їхню банківську картку. Посягання на чужого хлопця оцінили від двох тисяч гривень.

Постраждалим погрожували, що борг буде рости, якщо не перерахують гроші в призначений строк. Так, все почалося з погроз та нецензурної лексики. А потім дівчат побили.

Школярок побили інші дівчата / Відео з телеграму "Это Запорожье"



У поліції відкрили дві справи

22 листопада батьки потерпілих заявили про побиття своїх дітей. Працівники поліції з’ясували, що інцидент стався на спортивному майданчику однієї зі шкіл.

Попередньо подію кваліфікували за статтею № 125 (Умисне легке тілесне ушкодження). Судово-медична експертиза показала, що двоє дівчаток отримали легкі тілесні ушкодження, ще одна експертиза триває ще й досі.

Вже 6 грудня, коли відео було оприлюднено в соцмережах, кримінальне провадження було перекваліфіковано на статтю №296 (Хуліганство), а також відкрито ще одну щодо вимагання грошей.

Наразі вирішується питання повідомлення зловмисницям про підозри та обрання запобіжних заходів. Найсуворіша санкція за цими статтями передбачає позбавлення волі на строк до семи років.

До слова, булінг серед українських школярів зустрічається досить часто. Так, минулого тижня у школі на Київщині старшокласник роздягнув учня 7 класу на очах в інших дітей. Він утримував хлопчика силою і не дозволяв одягнутися. Адміністрація школи вважає інцидент жартом. Деталі – читайте тут.