У Запоріжжі школа закликала батьків учнів купити свічки на випадок вторгнення Росії

У Запоріжжі керівництво школи №94 закликало батьків учнів закупити свічки для бомбосховища на випадок можливого вторгнення військ Росії в Україну.

Таке прохання обурило батьків учнів. Мешканці Запоріжжя вказують на нехтування елементарних правил пожежної безпеки, адже відкритий вогонь у закритому приміщенні з дітьми несе серйозну небезпеку.

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Тому батьки учнів 4 класу школи № 94 звернулися до місцевих видань, щоб надати ситуації розголосу, а також показали скріни з листуванням у чаті.

За їх словами, адміністрація цього навчального закладу дала розпорядження батьківським комітетам закупити по 2 свічки на кожну дитину для підготовки бомбосховища.

Перше питання про пожежну безпеку – діти і відкритий вогонь. Де і з яких методичок взяло інформацію керівництво про необхідність свічок в бомбосховищі?,

– обурюються батьки.

Додамо, що в 4-А класі навчаються 35 дітей, відповідно йдеться про 70 свічках.

"Це підготовка бомбосховища. На випадок якщо буде вторгнення. Не панікуйте, і старші класи теж закуповують. Тільки там список більший", – повідомили у батьківському чаті.



Листування у батьківському чаті / Скріншот повідомлення школи

Коли люди вказали на ризики від відкритого вогню, як альтернатива було вирішено принести по ліхтарику.

При цьому все одно можлива ситуація, що один клас прийде з ліхтариками, а інші діти школи будуть зі свічками, і в підсумку все одно буде порушенням правил пожежної безпеки.

До слова, раніше у чотирьох містах Запорізької області поліція постійно отримувала фейкові повідомлення про мінування шкіл. Тож, ледь не щодня зривався навчальний процес через евакуацію учнів. Тому там вирішили залучити бійців Нацгвардії до патрулювання територій біля шкіл.