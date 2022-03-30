Про це розповів кореспондент 24 каналу із Запоріжжя.

До теми Лише у 2 областях повністю зупинили навчальний процес через активні бойові дії

За його словами, окупанти дійсно намагаються запровадити навчання у школах за російською програмою.

Проте очікується, що вчителі не будуть дослухатися до їхніх вимог.

Навчання змушують розпочати з 4 квітня. Проте обласна влада вже попередила всіх педагогів про кримінальну відповідальність для тих, хто візьме участь у таких діях,

– наголосив журналіст.

До того ж, батьки, швидше за все, не захочуть в таких умовах під окупацією Росії вести своїх дітей у такі школи.

Примуси до навчання російською, викрадення людей та агітація: яка ситуація на Запоріжжі



До слова, в Офісі генпрокурора повідомили, що на Сумщині російські найманці обікрали школу та потрощили там меблі і вікна. Відомо, що винесли з навчальних закладів комп'ютери, ноутбуки, а також відеокамери.