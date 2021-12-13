Постраждалій дівчині зробили операцію

Зараз дівчинку перевели до реанімаційного відділення. Її чекає ще одна операція найближчим часом.

До теми 16-річну школярку, яка побила дівчат у Запоріжжі, відправили у СІЗО

У Запоріжжі у дитячій обласній лікарні прооперували 14-річну дівчину Женю, яку відлупцювали дівчата-підлітки на шкільному стадіоні ще 22 листопада. Медики проводили хірургічне втручання, бо у дівчини зламаний ніс.

Захисниця потерпілої Оксана Швець-Хомутова розповіла, що Євгенії 13 грудня зробили операцію, ще одна попереду.

За її словами, школярка під час операції була під ШВЛ. Її перевели до реанімаційного відділення, щоб вона відійшла від наркозу та почала сама дихати. Відомо, що дівчина вже прийшла до тями.



Євгенії Корніченко зробили операцію / Фото з інстаграму Оксани Швець-Хомутової

Що відомо про жорстоке побиття школярок

Четверо школярок від 15 до 16 років почали конфлікт із молодшими дівчатами через ревнощі – нібито хлопець однієї агресорки цілувався з усіма трьома постраждалими.

При цьому булерки вимагали гроші – від двох тисяч гривень. Постраждалим погрожували, що борг буде рости, якщо не перерахують гроші в призначений строк. Потім дівчат жорстоко побили.

Школярок побили інші дівчата / Відео з телеграму "Это Запорожье"



Трьом із чотирьох школярок, які влаштували бійку на території школи у Запоріжжі, повідомили про підозру за статтею про хуліганство. Також двом дівчатам повідомили про підозру у вимаганні. Водночас дівчину, яка завдала найбільше ударів, – посадили в СІЗО на 60 днів (до 5 лютого 2022 року).