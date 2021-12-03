У міськраді повідомили, що на карантин закрили учнів кількох шкіл через виявлені випадки COVID-19. Школярі пішли на самоізоляцію з 2 грудня на 7 – 10 днів.
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Так, в Енергодарі на карантин закрили:
- 1-Б, 2-А та 9-В класи гімназії №2 з 2 по 9 грудня.
- 11-В клас гімназії №5 з 2 по 9 грудня.
- 1-А та 1-Б класи початкової школи №9 з 2 по 12 грудня.
Додамо, що раніше в Енергодарі на карантин було закрито ще кілька навчальних закладів:
- класи у гімназії №7, гімназії №5 та багатопрофільному ліцеї,
- також закрили три групи у дитячому садку №13 та по одній групі – у садочках № 5 і №12, а також початковій школі №9.
До слова, з 6 грудня почнуть діяти посилені карантинні норми для жовтої зони. Тож школи зможуть працювати у жовтій зоні лише за 100% вакцинації працівників. Деталі – читайте за посиланням.