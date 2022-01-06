На Запоріжжі у новорічну ніч побили 15-річну школярку та зняли це на відео

До поліції 5 січня звернулась 15-річна учениця однієї із шкіл Бердянська. Школярка повідомила, що її побила знайома дівчина.

Що відомо про бійку

Школярка написала в поліції заяву про нанесення тілесних ушкоджень.

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Потерпіла дівчина у присутності батьків повідомила правоохоронцям про те, що 1 січня її у компанії знайомих підлітків побила одна з присутніх дівчат. До своїх пояснень потерпіла надала відеозапис побиття.

Що загрожує порушниці

Правоохоронці попередньо кваліфікували подію як умисне легке тілесне ушкодження. Вони відкрили кримінальне провадження. Потерпілу дівчину направили на проходження судово-медичної експертизи.

Наразі співробітники поліції встановлюють особу порушниці, яка побила школярку, та свідків події.

Інша гучна бійка школярок у Запоріжжі

До слова, 22 листопада четверо школярок від 15 до 16 років почали конфлікт зі дівчатами 14, 13 та 16 років. При цьому булерки вимагали гроші – від 2 до 5 тисяч гривень. Інцидент почався з погроз та нецензурної лексики, а потім дівчат жорстоко побили.

Трьом із чотирьох школярок, які влаштували бійку на території школи у Запоріжжі, повідомили про підозру за статтею про хуліганство. Також двом дівчатам повідомили про підозру у вимаганні.

Окрім того, суд обрав запобіжний захід Ксенії Тімченко, яка підозрюється у побитті школярок 22 листопада. Вона проведе щонайменше 60 днів у СІЗО – до 5 лютого 2022 року.

Школярок побили інші дівчата / Відео з телеграму "Это Запорожье"