Що відомо про бійку
Школярка написала в поліції заяву про нанесення тілесних ушкоджень.
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Потерпіла дівчина у присутності батьків повідомила правоохоронцям про те, що 1 січня її у компанії знайомих підлітків побила одна з присутніх дівчат. До своїх пояснень потерпіла надала відеозапис побиття.
Що загрожує порушниці
Правоохоронці попередньо кваліфікували подію як умисне легке тілесне ушкодження. Вони відкрили кримінальне провадження. Потерпілу дівчину направили на проходження судово-медичної експертизи.
Наразі співробітники поліції встановлюють особу порушниці, яка побила школярку, та свідків події.
Інша гучна бійка школярок у Запоріжжі
До слова, 22 листопада четверо школярок від 15 до 16 років почали конфлікт зі дівчатами 14, 13 та 16 років. При цьому булерки вимагали гроші – від 2 до 5 тисяч гривень. Інцидент почався з погроз та нецензурної лексики, а потім дівчат жорстоко побили.
Трьом із чотирьох школярок, які влаштували бійку на території школи у Запоріжжі, повідомили про підозру за статтею про хуліганство. Також двом дівчатам повідомили про підозру у вимаганні.
Окрім того, суд обрав запобіжний захід Ксенії Тімченко, яка підозрюється у побитті школярок 22 листопада. Вона проведе щонайменше 60 днів у СІЗО – до 5 лютого 2022 року.
Школярок побили інші дівчата / Відео з телеграму "Это Запорожье"
Текст публікації поліції Бердянська:
У Бердянську відкрито кримінальне провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень неповнолітній дівчині. 5 січня 2022 року до Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області із заявою про нанесення тілесних ушкоджень звернулась 15-річна учениця однієї із шкіл міста Бердянськ.
Потерпіла дівчина у присутності законних представників повідомила правоохоронцям про те, що 1 січня перебуваючи в компанії знайомих підлітків одна із присутніх дівчат нанесла їй тілесні ушкодження. До своїх пояснень потерпіла надала відео запис на якому зафіксовано протиправні дії.
Правоохоронці подію попередньо кваліфікували за ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. За даним фактом підрозділом дізнання відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Потерпіла дівчина буде направлена на проходження судово-медичної експертизи. Наразі, співробітниками поліції встановлюються особа порушниці, яка наносила удари та свідки події.