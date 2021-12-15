У Запоріжжі маму попросили не приводити дитину до школи, бо вона не здала гроші на подарунки

Маму першокласниці, яка навчається у школі №103 Запоріжжя, батьківський комітет попросив не приводити дитину до школи 20 та 24 грудня через "борги". Адже жінка не здала гроші на подарунки у класі.

Деталі інциденту

Батьківський комітет у школі збирав гроші на подарунки дітям до Дня святого Миколая та Нового року. Проте одна мама гроші не здала, а тому її попросили не приводити дитину до школи у певні дати.

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Ольга, так і не дочекалася вашої відповіді та дій. Я так розумію, що вашій дитині подарунки не потрібні. Велике прохання до вас, щоб не ображати дитину, не приводьте її в школу, оскільки будуть дарувати подарунки решті дітям,

– написала вона.



Маму попросили не приводити дитину в школу / Скріншот повідомлення

Мама звернулася до школи

Спочатку мама дівчинки звернулася до заступника директора школи, де їй пояснили, що жінка все не так зрозуміла. Але після цього стало ще гірше.

"Включився вже традиційний шантаж туалетним папером, милом тощо. Адже якщо не здаси на це гроші у фонд класу, то нехай страждає твоя дитина, витирається рукою і так ходить. Все це відбувалося у батьківському чаті", – каже мама.



Відповідь батьків на скарги мами / Скриншот повідомлення

Побори у школі

За словами жінки, на 1 вересня також збирали по 400 гривень, далі щомісяця побори по 100 гривень. На прохання надати звіт із цих грошей, батьківський комітет відмовився його скидати та наполягали на особистій зустрічі.

До слова, на Полтавщині вчителька англійської мови Лариса Бондарчук виступила проти збирання поборів з батьків і педагогів школи. Але така позиція обернулася для неї проблемами – двома доганами та судом. Деталі – читайте у статті.