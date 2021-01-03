Із запізненнями учнів стикався, напевно, кожен учитель. І якщо інколи це стається справді через поважну причину, то деякі школярі роблять це постійно. Як борються з непунктуальністю дітей в інших країнах – читайте у матеріалі.

Нещодавно в соцмережах розгорнулася дискусія про те, що робити, якщо учень регулярно запізнюється на уроки. Видання "Освіторія" з’ясувало, як карають за це школярів в інших країнах світу.

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Як борються з запізненням в інших країнах

Данія

У цій країні найлояльніше ставлення до дітей. Там учні початкових класів часто запізнюються на уроки, але це не має для них жодних наслідків. Вчитель навіть не може зробити зауваження, щоб не образити прилюдно дитину.

Проте вже у старшій школі кілька запізнень зарахують як пропуск уроку без поважних причин. Якщо пропусків багато – учня відраховують зі школи. Але він може поновитися в школі, демонструючи знання на додаткових іспитах.

Фінляндія

Кількість пропусків зазначена в особовій справі кожного учня у Фінляндії. Зазвичай на них не зважають, але під час переходу до старшої школи це може вплинути на те, кого з учнів візьмуть, якщо бали за навчання будуть однакові.

Проте за регулярні запізнення в старшій школі учня можуть залишити на годину після уроків — без завдань, просто посидіти за партою та подумати.

США

В цій країні акцент роблять на заохоченнях та бажанні перемоги. Наприклад, клас ділять на 2-3 групи, які змагаються між собою: хто з них пунктуальніший. У кого за місяць менше запізнень, ті й перемогли та потрапили на "дошку переможців".

Окрім того, пунктуальні учні за семестр отримують приємні призи та грамоти, які потім під час вступу до університету чи пошуку роботи демонструють як "соціальні досягнення".

Цікава історія із запізненням на урок у США. Нещодавно в штаті Орегон стався скандал, коли соцмережі показали фото хлопчика, який через запізнення сидить за окремим столом у їдальні і навіть не їсть, а читає підручники, доки інші обідають.



Мама дитини Ніколь Гарлофф написала, що покарання несправедливе, адже вона просто не може привозити сина вчасно, бо її старенька машина постійно ламається. Через це люди зібрали гроші родині на нове авто та подарували талони на певну кількість ремонтів та заміну олії.

Німеччина

Там якщо учень недоотримав знання, то він має відпрацювати пропущене, тобто виконати додаткові завдання. Це може бути домашнє завдання, реферат, робота після уроків або на перерві.

Проте іноді у Німеччині наздоганяти навчання треба в школі, а не самотужки, навіть якщо дитина хворіла або мала інші поважні причини. Тож, замість канікул вона відвідує школу влітку, а батьки платять за додаткове навчання.

Велика Британія

У Британії якщо дитина запізнюється більш ніж на третину уроку (понад 15 хвилин), їй доведеться відпрацьовувати день. В одних школах – додатковими завданнями, в інших — навчанням у вихідний.

Також є школи, де знижується оцінка за поведінку (точніше "за відповідальність"), і якщо запізнень багато, то учні, які мають низький бал, мають повторювати курс, так само якщо вони не засвоїли навчальний матеріал.

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Відомо, що у деяких графствах Англії за запізнення на перший урок дітей до 12 років відповідають батьки. Доведеться сплатити штраф у розмірі 60 фунтів стерлінгів. Якщо ж ці гроші не внесено протягом місяця, борг збільшується вдвічі.

Казахстан

Там офіційно вчитель не має права не впускати того, хто запізнився, до класу або якось ще карати. Але в одній зі шкіл Нур-Султану нещодавно заявили, що школярі, які запізнюються, будуть мити підлогу в коридорі. Педагоги вважають, що праця облагороджує людину, а батьки підтримали це.

Китай

У більшості шкіл Китаю батькам доводиться сплачувати штраф, якщо їх діти спізнюються на заняття (близько 1,29 долара за кожну хвилину запізнення). А якщо в родині немає таких коштів, дитині доведеться віджиматися 500 разів.

Пакистан

У цій мусульманській країні запізнення вважається гріхом. Тому якщо учень спізнився хоча б на пару хвилин, він має читати вголос Коран, причому всі необхідні тексти займуть близько 8 годин. Цікаво, що так само обійдуться і з учителем, який не почав урок вчасно.

Південна Корея

У цій країні жорсткі методи виховання. До прикладу, за запізнення доведеться сидіти з піднятими руками до кінця уроку або весь день стояти біля дошки. Порушенням вважають прихід навіть на 1 хвилину пізніше від початку уроку.