Серія відеороликів присвячена гострим соціальним темам, таким як здоровий спосіб життя, безпека, політичні вибори, проблеми батьків та дітей, сексуальне виховання, здоров'я тощо. В одному з відео юні блогери спілкуються з експертом про фінансову грамотність та те, як почати інвестувати у своє майбутнє.

Цікаво Навчити дитину фінансової грамоти: посібник за віковими категоріями для батьків

Консультант з інвестицій Ендрю Фадеревскі відповів на запитання молоді про бюджетування, фінансовий стрес та відкриття ощадних рахунків, а також про всі нюанси кредитування.

Порада! У відео спілкуються англійською мовою, однак є можливість ввімкнути субтитри з автоматичним російським чи українським перекладом.

Управління фінансами для дітей: дивіться відео

В іншому ролику 18-річні хлопець та дівчина розповідають про політику та важливість голосування на виборах. Згодом представлена розмова неповнолітніх із політичною експерткою, яка дає відповіді на найважливіші запитання дітей.

Чому потрібно голосувати: дивіться відео

Ще один цікавий відеоролик торкається теми підліткового здоров'я та комплексів. Тут діти спілкуються з дерматологом про акне та інші види поширених серед школярів проблем зі шкірою, вчаться як правильно доглядати за собою та власним організмом.

Попередити та подолати акне у тінейджерському віці: дивіться відео