Записи червоною ручкою: чи мають право вчителі писати зауваження у щоденнику учня

Часто вчителів залишають у щоденниках учнів записи, зауваження чи знаки питання червоною ручкою. Батьків це обурює, адже щоденник дитини потім виглядає всередині не дуже привабливо.

Зауваження та знаки питання червоною ручкою від вчителя викликало чималу дискусію в соцмережі. Батьки школярів обговорюють, чи може вчитель писати зауваження в щоденниках.

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Одна мама вважає, що якби не червоні записи від вчителя, то контролювати успішність дітей було б у рази важче.

Втім, у соцмережах тема щоденників, а особливо зауважень у них вчителя, розбурхала неабияку дискусію. Усе після допису однієї мами школяра про те чи має право вчитель писати зауваження в щоденнику червоною ручкою.



Вчителька написала зауваження у щоденнику учня / Фото з соцмереж

Думки батьків учнів

Наразі під дописом понад дві тисячі коментарів, а також два протилежних табори батьків:

"Як добре, що в моєї дитини в школі не треба щоденника. І оцінок немає, і домашки".

"У когось занадто багато вільного часу. Щоденник – це особиста річ дитини. Хочу пишу, хочу малюю, хочу рибу завертаю".

"Так, а що тут такого? Ну поставив вчитель відмітки, і що? Якщо дитина засмутилась, може, з нею просто поговорити, що така справа точно не варта переживань".

"Ось через таких батьків страждають і діти, і вчителі. Вчитель витрачає свій вільний час і пише це для того, щоб батьки звернули увагу на своїх дітей".

"Тож особиста справа учня, чи його "обличчя", де вчитель зобов’язаний робити помітки?"

Чи може вчитель писати зауваження у щоденнику

Юрист громадської організації "Батьки SOS" Роман Бондаренко запевняє, що існування щоденників не передбачено жодним нормативним актом. Тобто немає жодного закону, постанови чи розпорядження, яке б запроваджувало існування щоденників і їхнє введення.

Щоденник не є обов’язковим в школах. Якщо його немає у дитини, дитина за це не може отримувати жодного покарання,

– каже він.

Юрист пояснює, що записувати домашнє завдання чи робити будь які необхідні помітки дитина може і в звичайному зошиті чи блокноті.

За його словами, щоденник – це не більше, ніж просто традиція. "Раніше це був засіб зв'язку між вчителем і батьками, коли не було мобільних телефонів, не було електронної пошти і різних месенджерів. Тоді через щоденник передавалась інформація", – додав він.

Що каже психологиня

Своєю чергою, дитяча психологиня Дарина Силіванова не зовсім з цим погоджується. Адже точки зору психології, щоденник – це не така вже й безглузда річ.

Я прихильниця того, щоб певні дисципліни і певна структура в освіті була. Вона потрібна дітям для того, щоб було розуміння якихось завдань, відповідальності,

– каже вона.

Справа лише в лиш у тому, на скільки дотриманий баланс між лояльними вказівками, рекомендаціями, зауваженнями вчителя і прискіпливим ставленням до дитини. До слова, воно теж може проявлятися в помітках у щоденнику.

Тому якщо розгорнули його, а там все червоне, то психологиня радить поспілкуватися з дитиною, а потім з із вчителем. Після цього – треба всім разом шукати причини.

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