Запаслись каністрами дезінфекторів: як школи готувались до нового навчального року

Від сьогодні, 1 вересня, для школярів та студентів стартує новий навчальний рік. Напередодні у школах кипіла робота, відбувались останні приготування перед тим, як освітні заклади наповнились галасом та метушнею учнів.

Регулярне провітрювання, захисні маски та санітайзери – напоготові. І в цьому навчальному році все це залишиться атрибутами шкільного життя.

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У харківській гімназії № 116 запаслися упаковками засобів індивідуального захисту і каністрами дезінфектору. "За бюджетні гроші у нас закуплена велика кількість дезінфекторів, антисептиків, рідкого мила. Тобто тих засобів, які нам необхідні, щоб підтримувати належний санітарно-епідемічний стан", – наголосила директорка школи Оксана Бугакова.

Діти у школах – в безпеці

Для першачків там облаштували цілу систему захисту. Щоправда, поки вона унікальна, в інших міських школах про таке лише мріють.

Безконтактний дезінфектор, очищувачі повітря. Також в нас є кварцеві лампи, які знищують бактерії, віруси. Тобто є все, що створює повну безпеку для дітей,

– розповіла вчителька початкових класів Олена Чупир.

Для дітей у 2021 році залишилась рекомендація Міністерства охорони здоров'я – носити маску в приміщенні школи. Тож, збираючи учня на заняття, батьки, крім зошитів та олівців, кладуть до учнівського рюкзака ще й засоби захисту.

У їдальнях – переставили столи

Антисептики у школі розташовані скрізь, як і нагадування носити маски. У їдальні – переставили столи, аби між ними була дистанція.

"Кожного ранку температуру вимірюватимуть обов'язково всім працівникам школи: від техпрацівників до педагогів. Дітей оглядатимуть вчителі вже під час уроків", – сказала директорка школи № 30 Світлана Михалина.

Як школи готувались до навчального року: дивіться сюжет



Для освітян також закупили захисні маски. У школі № 30 вже половина вчителів провакцинувалася від коронавірусу. Щеплення освітян вплинуть на рішення про переведення навчання на дистанційку, якщо місто опиниться у жовтій чи помаранчевій зоні небезпеки.

"Має бути вакциновано 80% осіб для того, щоб можна було продовжувати працювати. Але поки що ми не можемо про це говорити, бо кількість людей, які вакцинуються, щоденно зростає", – відзначила керівниця міського управління освіти Зоряна Довганик.

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Засобів захисту в рівненській школі вистачить до нового року

Рівненська школа № 13 також закупилась засобами захисту, яких вистачить щонайменш до нового року. Крім того, там зробили окремі входи у приміщення.

На вході всім міряють температуру. Також там є антисептики та автоматичні дезінфектори. У школі намагаються відмовлятись від паперових рушників.

Ми купили за цей рік 3 сушки, вони полегшують (життя – 24 канал). Так добиваємось, щоб діти дотримувались гігієни рук,

– зауважила заступниця директора з господарської роботи Зоя Бешта.

Наразі рівненській школі № 13 провакцинували понад половину працівників. Як школярі, так і педагоги, готові дотримуватись всіх протиепідемічних правил, аби тільки навчання було очним. Про дистанційне думають з острахом.