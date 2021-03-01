Заощадження та інвестиції: 5 цікавих українських блогів про фінанси

Фінансова грамотність в Україні лише починає розвиватися. Введення предмету в школах, діяльність фінансових установ та організацій – це лише крапля в морі на шляху до підняття економіки країни та освіченості населення в галузі грошового менеджменту.

Тим часом на просторах інтернету вже з'являються цікаві проєкти від експертів та окремі блоги українською мовою, які дозволяють українцям пізнати світ фінансів та інвестицій.

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Олександра Грудзевич

Тренерка фінансового успіху та засновниця порталу GoTraining Олександра Грудзевич веде окрему сторінку в інстаграмі. Жінка є також співзасновницею серіалу від державної платформи "Дія", у якому пояснює, як обрати банк, визначити найкращий вид кредиту та що потрібно знати про депозити.

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У своїх курсах, вебінарах, консультаціях та марафонах Олександра ділиться інформацією про інвестування в Україні, розповідає про фінансові пастки та де знайти гроші, щоб закрити мікропозики.

Назарій Рибінський

Незалежний фінансовий радник топменеджерів, фрілансерів та підприємців допомагає з плануванням коштів, складає інвестиційні прогнози та відкриває брокерські рахунки для створення капіталу.

Назарій консультує в онлайн-режимі, бере участь у різних бізнес-заходах, зокрема у "Магії ринку", де в кількох містах України розповідає про фінансову та інвестиційну грамотність, а також про те, як управляти грошима в період невизначеності.

Олександра Хмельовська

Підприємиця, страхова та фінансова консультантка Олександра Хмельовська тривалий час працювала у сфері ІТ. Зараз дівчина веде власний бізнес у галузі фінансового консалтингу та накопичувального страхування.

Олександра є авторкою 3 курсів з фінансової грамотності, а на платформі "Пошуршимо?" проводить відеоуроки та онлайн-трансляції на теми заощаджень, оптимізації бюджету та фінансових цілей.

Любомир Остапів

Засновник соціального проєкту фінансової грамотності "Сімейний бюджет" Любомир Остапів є радником IPlan, а також автором книг про гроші українською та англійською мовами. Чоловік веде власні блоги про фінанси в інстаграмі, фейсбуці та ютубі.

На онлайн-платформах та в соціальних мережах Любомир ділиться з підписниками доступною інформацією про заробіток, бюджет та фінанси в Україні. Одною з головних тем блогера є розумні фінансові рішення.

Віра Фостяк

Кандидатка економічних наук, фінансова консультантка та володарка ступеню PhD Віра Фросяк є експерткою з фінансових питань малого бізнесу. Жінка допомагає клієнтам покращити фінансове становище, спланувати майбутнє та розібратися з власним бюджетом.

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На своїй сторінці в інстаграмі експертка часто проводить різні марафони, а також вчить підписників раціонально витрачати гроші.