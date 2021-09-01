Тому Міністерство охорони здоров'я видало рекомендації, які допоможуть вчителям організувати безпечне навчання для дітей у школах, садочках та вишах.

До теми Освіта під час карантину: як навчатимуться школярі та студенти з 1 вересня

Навчання в садочках

У МОЗ наголосили, що карантинні заходи у садочках визначені постановою головного державного санітарного лікаря.

До таких заходів належить:

Дотримання гігієни рук (але використовувати антисептики потрібно лише у випадку, коли немає доступу до проточної води з милом).

При вході до садочка вимірювати температуру дітям безконтактним термометром.

Вихователі повинні забирати дитину від батьків та передавати її після занять за межами садочка.

Надати пріоритет фізичним активностям та іграм на вулиці.

На період карантину у садочках заборонено:

використовувати м’які іграшки;

перебувати в приміщеннях у вуличному взутті (без змінного);

організовувати батьківські збори (це можна робити лише дистанційно),

запрошувати до закладу творчо-розважальні колективи та інших осіб, які не є його співробітниками садочку.

Навчання у школах, профтехах, коледжах та вишах

До карантинних заходів у садочках, школах та вишах належать:

Провести роз'яснювальну роботу серед персоналу і учнів щодо заходів профілактики коронавірусу та реагування у разі виявлення її симптомів.

Поінформувати всіх щодо вакцинації, профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань.

Допускати персонал до роботи можна, лише якщо вони заходять до приміщення у масках.

Важливо! Учні 1 – 4 класів можуть входити до закладу освіти та перебувати і ньому без масок. Водночас учні старші 12 років обов’язково мають носити маску, пересуваючись приміщеннями школи чи вишу, але не використовувати їх під час проведення занять.

Працівники шкіл, профтехів чи вишів мають використовувати маски чи респіратори під час спілкування між собою.

Вхід та перебування в закладі освіти батьків – лише за умови використання масок, проведення термометрії та попереднього узгодження з керівником закладу.

Заняття з деяких предметів радять проводити на вулиці (за можливості та погоди).

На період карантину у цих закладах освіти заборонено:

входити до приміщень без використання маски;

не дотримуватися вимог, встановлених урядом на період карантину та необхідності забезпечення належних протиепідемічних заходів;

допускати до роботи персонал, який потребує самоізоляції.

Дотримання цих простих правил допоможе вам зберегти здоров’я: своє та дітей, яких ви навчаєте. Не забудьте також вакцинуватися – щеплення убезпечить вас від тяжкого перебігу коронавірусу у разі інфікування,

– наголосили в МОЗ.

До слова, раніше МОЗ оприлюднило нові карантинні правила, якими мають користуватися школи під час нового навчального року.

Що робити, якщо в учня виявили ознаки COVID-19? У такому випадку він повинен одразу одягнути маску. Окрім того, його мають ізолювати у спеціально відведене приміщенні закладу та поінформувати батьків.

Після вилучення учня з симптомами інфекційної хвороби в класі, де він перебував, потрібно провести провітрювання поза графіком та дезінфекцію поверхонь. У разі підтвердження випадку COVID-19 в одного з учнів, всі інші діти відповідного класу повинні піти на самоізоляцію та здати тести.



Вимоги до роботи шкіл в Україні з 1 вересня / Інфографіка 24 каналу