Тому Міністерство охорони здоров'я видало рекомендації, які допоможуть вчителям організувати безпечне навчання для дітей у школах, садочках та вишах.
До теми Освіта під час карантину: як навчатимуться школярі та студенти з 1 вересня
Навчання в садочках
У МОЗ наголосили, що карантинні заходи у садочках визначені постановою головного державного санітарного лікаря.
До таких заходів належить:
- Дотримання гігієни рук (але використовувати антисептики потрібно лише у випадку, коли немає доступу до проточної води з милом).
- При вході до садочка вимірювати температуру дітям безконтактним термометром.
- Вихователі повинні забирати дитину від батьків та передавати її після занять за межами садочка.
- Надати пріоритет фізичним активностям та іграм на вулиці.
На період карантину у садочках заборонено:
- використовувати м’які іграшки;
- перебувати в приміщеннях у вуличному взутті (без змінного);
- організовувати батьківські збори (це можна робити лише дистанційно),
- запрошувати до закладу творчо-розважальні колективи та інших осіб, які не є його співробітниками садочку.
Навчання у школах, профтехах, коледжах та вишах
До карантинних заходів у садочках, школах та вишах належать:
- Провести роз'яснювальну роботу серед персоналу і учнів щодо заходів профілактики коронавірусу та реагування у разі виявлення її симптомів.
- Поінформувати всіх щодо вакцинації, профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань.
- Допускати персонал до роботи можна, лише якщо вони заходять до приміщення у масках.
- Працівники шкіл, профтехів чи вишів мають використовувати маски чи респіратори під час спілкування між собою.
- Вхід та перебування в закладі освіти батьків – лише за умови використання масок, проведення термометрії та попереднього узгодження з керівником закладу.
- Заняття з деяких предметів радять проводити на вулиці (за можливості та погоди).
На період карантину у цих закладах освіти заборонено:
- входити до приміщень без використання маски;
- не дотримуватися вимог, встановлених урядом на період карантину та необхідності забезпечення належних протиепідемічних заходів;
- допускати до роботи персонал, який потребує самоізоляції.
Дотримання цих простих правил допоможе вам зберегти здоров’я: своє та дітей, яких ви навчаєте. Не забудьте також вакцинуватися – щеплення убезпечить вас від тяжкого перебігу коронавірусу у разі інфікування,
– наголосили в МОЗ.
До слова, раніше МОЗ оприлюднило нові карантинні правила, якими мають користуватися школи під час нового навчального року.
Що робити, якщо в учня виявили ознаки COVID-19? У такому випадку він повинен одразу одягнути маску. Окрім того, його мають ізолювати у спеціально відведене приміщенні закладу та поінформувати батьків.
Після вилучення учня з симптомами інфекційної хвороби в класі, де він перебував, потрібно провести провітрювання поза графіком та дезінфекцію поверхонь. У разі підтвердження випадку COVID-19 в одного з учнів, всі інші діти відповідного класу повинні піти на самоізоляцію та здати тести.
Вимоги до роботи шкіл в Україні з 1 вересня / Інфографіка 24 каналу