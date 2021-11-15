Замотали руки, ноги та заклеїли рот: під Полтавою вихователі знущалися з 4-річної дівчинки

У дитячому садку Диканської громади на Полтавщині спалахнув скандал. З’ясувалося, що вихователі знущалися з 4-річної дівчинки. Під час тихої години їй скотчем замотали руки та ноги, а також заклеїли рот, щоб вона не плакала.

Про цю історію розповів голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Він звернувся до поліції з приводу перевірки фактів та обставин цієї надзвичайної події.

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Чиновник також підкреслив, що не хоче, щоб ця історія замовчувалася, як це часто відбувається в подібних випадках.

Жахлива подія, від якої стає моторошно! Під час тихої години, 4-річній річній дівчинці, аби вона не плакала, вихователі скотчем замотали руки та ноги, а потім ще й заклеїли рот,

– написав Біленький.

Користувачі мережі обурилися від такого інциденту педагогів. Дехто з них прокоментував інцидент:

"Тварина. Потрібно щоб цю сволоту знали всі. Це ж дітки. Навіщо йти працювати туди, де тебе бісить. У мене як у мами шок".

"Шкода, але люди стали дуже жорстокі – і дорослі, і діти".

"Дуже сумно, що такі люди працюють з дітьми... Не дай Бог бути на місці тих батьків, чия дитина випробувала такі знущання".

"Знущання з дітей. Жахливо. Особливо, коли у тебе маленька дитина".

"Таких потрібно садити. Надовго. Назавжди. Сподіваюся дитині буде надана гідна психологічна допомога".

До слова, в Україні все частіше зустрічаються випадки булінгу від педагогів та учнів. У МОН розповіли, що з проявом булінгу у школі зустрічається майже кожна третя дитина, а кожен 10 учень стає жертвою кіберзалякування.

Інші випадки булінгу у садочках

У Черкасах у садочку спеціального типу, де навчаються діти із вадами розвитку, зафіксували факт булінгу – вихователі просто знущалися з малюків з вадами здоров'я . Спеціальна комісія провела перевірку та підтвердила цей факт.

. Спеціальна комісія провела перевірку та підтвердила цей факт. У дитячому садку № 27 у Кропивницькому 2-річна дівчинка отримала сильне обмороження. Вихователі попросили маму забрала дочку із закладу освіти, адже в неї посиніли губи. А згодом у малечі почалися судоми.

У Житомирі мама вихованця одного з садочків міста звинуватила виховательку у побитті свого сина. Жінка помітила у 6-річного хлопчика синці на обличчі. Інші діти підтвердили, що бачили, як педагогиня била хлопчика , бо той не хотів робити аплікацію.

, бо той не хотів робити аплікацію. У дитсадку "Віночок" міста Пологи на Запоріжжі дівчинка отримала струс мозку, черепно-мозкову травму та перелом гомілки. Вихователі навіть не викликали швидку дитині, а зателефонували мамі та попросили забрати доньку, бо вона плаче.

На Запоріжжі з вікна дитсадка випав хлопчик. Вихователька просто забула його у приміщенні і пішла гуляти на двір з іншими дітьми. Суд постановив, що саме вихователька винна у травмуванні хлопчика. Відповідний вирок винесли у суді міста Запоріжжя.

Текст публікації Олександра Біленького:

Жахлива подія, від якої стає моторошно! Мене повідомили про випадок знущання над дитиною, який трапився у Диканській громаді! Під час тихої години, 4-х річній дівчинці, аби вона не плакала, вихователі скотчем замотали руки та ноги, а потім ще й заклеїли рот.

Звертаюсь до керівництва ГУ Національної поліції у Полтавській області щодо перевірки фактів та обставин цієї надзвичайної події! Я не вказую назву населеного пункту, а ні прізвища працівників і, звісно, дитини – зрештою, усі обставини повинні бути з'ясовані та підтверджені, або спростовані. Не хочу, щоб дана історія замовчувалася, як це відбувалося неодноразово в інших випадках.