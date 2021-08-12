Таке розпорядження затвердив Кабінет Міністрів під час засідання 11 серпня. Міністр освіти Сергій Шкарлет переконує, що це допоможе ефективно використати цільові залишки освітньої субвенції у 2021 році.

До теми Шкарлет заявив, що викладачам платитимуть по 4 тисячі доларів, а вчителям піднімуть зарплату

Так, залишки коштів за освітньою субвенцією використовуються у 2021 році та наступних бюджетних періодах у встановленому порядку, а зекономлені кошти підуть на придбання обладнання для їдалень і навчальних кабінетів закладів освіти.

Обладнання для їдалень можуть закупити такі заклади освіти:

опорні заклади загальної середньої освіти з кількістю учнів (без урахування їхніх філій) не менше 200 осіб та їхні філії з такою ж кількістю учнів;

школи з кількістю учнів не менше 400 осіб;

школи, фінансування яких здійснюється з обласного бюджету;

школи в селах (селищах), що мають статус гірських населених пунктів, та населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення, з кількістю учнів не менше 100 осіб.

Використання освітньої субвенції здійснюється через співфінансування. Коштом субвенції можна профінансувати таку найбільшу частку в різних закладах середньої освіти:

70% для шкіл, фінансованих обласним бюджетом та бюджетом міських територіальних громад, чисельністю населення понад 40 тисяч осіб; 90% для шкіл, фінансованих бюджетами міських територіальних громад, чисельністю менше 40 тисяч осіб та селищних і сільських територіальних громад; 95% для закладів, розташованих у селах (селищах) зі статусом гірських населених пунктів, та населених пунктах на лінії зіткнення.

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Окрім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що також майже 400 мільйонів гривень будуть направлені громадам для підтримки реформи шкільного харчування.

Це ініціатива першої леді Олени Зеленської, яка дозволить створити в українських школах систему корисного та здорового харчування. У 2020 році більше 1800 шкіл відремонтували свої харчоблоки. В цьому році ця цифра буде суттєво збільшена,

– написав він.

До слова, в Україні розробили нове шкільне 4-тижневе меню для учнів, яке складається зі 160 страв. Воно більш корисне для дітей, але трохи дорожче.

Так, шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, що раніше для приготувати їжі за всіма вимогам треба було 14 гривень, то зараз це буде 14 гривень і 50 копійок. А для кращого харчування і якості продуктів – від 14 до 25 гривень.

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