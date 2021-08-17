Зазначимо, що йдеться про майже 7 мільйонів гривень. Міносвіти надіслало відповідні листи до голів обласних державних адміністрацій із роз’ясненням щодо використання залишків освітньої субвенції.

До теми Місцеві бюджети не використали 7 мільярдів гривень на потреби освіти: на що їх витратять

Станом на 1 січня 2021 року загальний обсяг залишків коштів за освітньою субвенцією на рахунках місцевих бюджетів становив 5 322,7 мільйона гривень, станом на 1 липня 2021 року – 6 826,9 мільйона.

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет наголосив, що мета МОН – посилювати взаємодію з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування й забезпечити ефективне використання коштів освітньої субвенції.

Залишки субвенції мають йти на зарплату вчителям, закупівлю обладнання для їдалень та навчальних кабінетів, придбання засобів індивідуального захисту. Безцільне “зависання” коштів на місцевих рахунках є недопустимим явищем,

– зазначив він.

У МОН додали, що механізм використання коштів освітньої субвенції врегульовано розпорядженням уряду. Згідно з документом, її залишки використовуються у 2021 році та наступних бюджетних періодах з урахуванням цільового призначення.

Так, залишки коштів за освітньою субвенцією, зекономлені внаслідок проведення процедур закупівель, спрямовуються на придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) таких закладів освіти:

опорні заклади загальної середньої освіти з кількістю учнів (без урахування їх кількості у філіях) не менш ніж 200 осіб та їх філій;

школи з кількістю учнів щонайменше 400 осіб;

школи, фінансування яких здійснюється з обласного бюджету;

школи, розташовані у селах (селищах), що мають статус гірських населених пунктів, та населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення, з кількістю учнів щонайменше 100 осіб.

Водночас за кошти субвенції не може здійснюватися придбання меблів, посуду та інших предметів, що не належать до технологічного обладнання, яке необхідно для організації харчування в школах.

До слова, Шкарлет розповів, що у 2021 році є два підвищення зарплат для педагогів. Перше відбулося в січні, тоді оклади виросли на 20%. А друге підвищення проведуть у грудні, воно складе 9%. За його словами, на 2022 рік також очікується підвищення на кінець року – приблизно на 10%.