Верховна Рада прийняла зміни до закону про держбюджет України на 2020 рік, які дозволяють використовувати залишки коштів освітньої субвенції на забезпечення безпечного навчального процесу у школах.

Зокрема, цю субвенцію можна використати місцевим бюджетам на закупівлю необхідних закладам освіти товарів, робіт і послуг, окрім коштів, які мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень уряду, передає пресслужба МОН.

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Також зміни передбачають збільшення:

на 170 мільйонів гривень видатків розвитку за бюджетною програмою "Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики";

на 30 мільйонів гривень видатків розвитку за бюджетною програмою "Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти".

До слова, проєкт держбюджету на 2021 рік передбачає виділення 173, 8 мільярда гривень на сферу освіти, що на 34 мільярди більше, ніж це було минулого року.

На шо підуть гроші? Зокрема, 102,5 мільярда гривень пропонують спрямувати на освітню субвенцію для виплати зарплат вчителям. Ще 21,2 мільярда гривень піде на збільшення зарплат педагогам на 30%. Ще 49,2 мільярда гривень – підуть на витрати на вищу освіту.