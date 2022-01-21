Пробне тестування пройде вже в березні цього року. Усі предмети розділили на два дні. 19 березня проведуть пробне ЗНО з української мови або української мови і літератури.

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А 26 березня пройде пробне ЗНО з історії України, з математики (завдання рівня стандарту), біології, географії, фізики, хімії, а також англійської, іспанської, німецької та французької мов.

Як зареєструватися

Для реєстрації необхідно заповнити форму на сайті одного з регіональних центрів оцінювання якості освіти. Учасники мають знайти свою область серед перелічених та зареєструватися за посиланням:

Після цього треба роздрукувати квитанцію та оплатити послугу. Квитанцію можна отримати в особистому кабінеті учасника пробного ЗНО за логіном і паролем, отриманими під час реєстрації. Там же можна пізніше перевірити, чи зарахувалися кошти.

Важливо! Реєстрація для проходження пробного ЗНО не передбачає автоматичної реєстрації для участі в основній сесії ЗНО. А результати пробного ЗНО не буде зараховано як оцінки за ДПА та не буде використано для участі в конкурсному відборі під час вступу до вишів.

Вартість пробного ЗНО

У 2022 році ціна пробного ЗНО складає від 213 до 309 гривень в залежності від регіону проходження тестування:

для учасників з Харківської, Сумської та Полтавської областей – 213 гривень,

для учасників з Одеської та Кіровоградської області – 270 гривень,

для учасників з Закарпатської, Івано-Франківсьої, Тернопільської та Чернівецької областей – 282 гривні,

для учасників з Дніпропетровської та Запорізької областей, а також з Донецької та Луганської областей – 285 гривень.

для учасників з Херсонської Миколаївської, Вінницької, Житомирської та Хмельницької областей – 300 гривень,

для учасників з Києва, Київської, Черкаської та Чернігівської областей – 309 гривень.

Для чого потрібне пробне ЗНО

Пробне тестування відбувається з метою ознайомлення учнів з процедурою проведення ЗНО, структурою та змістом тестового зошита.

Також учасники зможуть отримати результат тестування, психологічно налаштуватись на проходження ЗНО та навчитись ефективно розподіляти час, зосереджуючись на виконанні завдань.

Додамо, що реєстрація на пробне ЗНО розпочалася 5 січня. Станом на 17 січня уже зареєструвалися приблизно 43 тисячі учнів. Традиційно найбільше обрано тестувань з української мови та літератури, математики, англійської мови.