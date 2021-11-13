Чи залишаться випускники вишів без дипломів та що буде з НАЗЯВО: думка експерта

2 листопада Верховна Рада прийняла законопроєкт №6197 про розблокування роботи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО). Чи отримають випускники вишів дипломи цього року та що буде з НАЗЯВО – читайте у статті.

Експерт з питань правничої освіти у фундації DEJURE Іван Шемелинець висловив власну думку щодо ситуації з НАЗЯВО. Він запевняє, що дипломи студенти отримають, але для цього варто почекати затвердження тимчасової комісії.

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Що відомо про скасування складу НАЗЯВО

Ще 13 жовтня 2021 року Верховний Суд визнав протиправним і скасував рішення Конкурсної комісії з відбору членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Також він скасував розпорядження уряду про затвердження складу НАЗЯВО.

Експерт каже, що якщо коротко, то Верховний Суд дійшов висновку, що було допущено істотне порушення процедури обрання складу НАЗЯВО.

ВС вирішив, що цей склад не відповідає основоположному принципу його формування – представництво членами різних галузей знань. Як вважає суд, за умови дотримання передбаченої процедури, склад НАЗЯВО був би іншим,

– наголосив Іван Шемелинець.

Чи отримають випускники вишів дипломи

Водночас постанова суду не є підставою для автоматичної переоцінки рішень НАЗЯВО, які орган приймав з моменту затвердження його складу. Отже, рішення, що приймались НАЗЯВО до цього автоматично не скасовуються.

Водночас постанова Верховного Суду спровокувала зупинку процедур акредитації освітніх програм, що створювало ризик неотримання дипломів студентами, які найближчим часом завершують навчання. Оскільки за законом документ про вищу освіту видається закладом вищої освіти лише за акредитованою освітньою програмою.

Для розв'язання проблеми фахівці запропонували кардинально різні рішення, деякі з яких мали доволі сумнівний характер.

Зокрема пропонувалось:

внести зміни у положення закону щодо можливості тимчасово, до обрання нового складу НАЗЯВО, приймати рішення про акредитацію освітніх програм МОНом;

внести зміни у положення закону щодо можливості видавати документ про вищу освіту за неакредитованими програмами, здобувачам, які завершують навчання у 2021 році;

внести зміни у положення щодо продовження дії акредитаційних сертифікатів на період до формування складу НАЗЯВО;

прискорити, наскільки це можливо обрання нового складу НАЗЯВО;

запровадити експеримент стосовно надання всім закладам освіти інституційної акредитації.

Проте, члени профільного комітету вирішили, що найбільш правильним та обгрунтованим рішенням буде внести такі зміни в закон "Про вищу освіту":

усунути колізію стосовно процедури обрання складу НАЗЯВО, через яку стало можливим рішення Верховного Суду.

надати уряду повноваження призначити тимчасовий склад НАЗЯВО без проведення конкурсу до затвердження нового складу.

припинити конкурс щодо обрання членів НАЗЯВО, який був розпочатий до набрання чинності законом.

За словами експерта, мова йде про дотримання при формуванні складу НАЗЯВО принципу не більше однієї особи від галузі знань не для всіх категорій осіб, а лише для тих, які працюють за основним місцем роботи у:

Національній академії наук України;

Національній галузевій академії наук (по одному представнику від кожної академії);

закладі вищої освіти державної форми власності

закладі вищої освіти комунальної форми власності;

закладі вищої освіти приватної форми власності.

Що буде з НАЗЯВО

Такий принцип тепер не буде розповсюджуватись на осіб, які обираються з-поміж представників всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців та з-поміж здобувачів вищої освіти першого або другого рівня;

Водночас тимчасовий склад НАЗЯВО, який поки незрозуміло яким чином призначатиметься, має завершити процес акредитації освітніх програм і буде діяти до затвердження нового складу НАЗЯВО.

Водночас комітет має доопрацювати цей законопроєкт з необхідними техніко-юридичними правками та з урахуванням зауважень Головного науково-експертного управління та пропозицій народних депутатів.

Правки стосуватимуться, найімовірніше, визначення конкретного органу, який подаватиме кандидатури до тимчасового складу НАЗЯВО, та встановлення граничного строку повноважень тимчасового складу НАЗЯВО,

– відповів Іван Шемелинець.

Тобто тепер все залежатиме від уряду, який має призначити тимчасовий склад НАЗЯВО та розпочати процедуру проведення конкурсу щодо обрання членів НАЗЯВО протягом 1 місяця з моменту набрання чинності законом.

Експерт висловив сподівання, що в процесі обрання нового складу не буде допущено порушень законодавства і це не створить ризики для системи забезпечення якості вищої освіти.