Чи залишаться школи працювати очно, залежить від всіх, – Шкарлет закликав вчителів вакцинуватися

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет закликав вчителів, які планують отримати щеплення проти COVID-19, не зволікати з цим. За його словами, статистика захворюваності на коронавірус зростає, і від кожного з нас залежить, чи працюватимуть школи очно й надалі.

Сергій Шкарлет наголосив, що вимога МОЗ про наявність у колективі школи 80% вакцинованих співробітників є цілком обґрунтованою, адже захворюваність на COVID-19 зростає.

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За даними областей, наразі поріг у 65% вакцинованих освітян подолали Житомирська та Київська області. Ще кілька областей мають показники близько 50%.

Міністр освіти додав, що найнижчий рівень вакцинації освітян демонструють Запорізька та Волинська області.

Чи залишаться заклади освіти працювати в очному режимі, без перебільшення, залежить від кожного з нас. Від свідомого ставлення до свого здоров’я та дотримання рекомендацій МОЗ кожного окремого вчителя, викладача, студента й батьків наших учнів,

– заявив Шкарлет.

Окрім того, очільник МОН подякував усім, хто вже обрав шлях вакцинації.

"І я з розумінням та повагою ставлюся до тих, хто з вагомих причин вимушений відмовитися від вакцинації проти коронавірусу. Водночас усіх, хто планує провакцинуватися, але ще не встиг цього зробити, я закликаю не зволікати", – сказав Шкарлет.

У підсумку міністр освіти побажав всім розпочати та завершити навчальний рік 2021/22 максимально комфортно та результативно.

Сьогодні, 1 вересня, школи відкривають свої двері для учнів. Навчання розпочинається в очному режимі, але надалі все залежатиме від епідемічної ситуації в регіонах. Передбачається, що школи, в яких вакциновано понад 80% персоналу, зможуть працювати в жовтій та помаранчевій зонах.