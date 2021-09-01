Сергій Шкарлет наголосив, що вимога МОЗ про наявність у колективі школи 80% вакцинованих співробітників є цілком обґрунтованою, адже захворюваність на COVID-19 зростає.
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За даними областей, наразі поріг у 65% вакцинованих освітян подолали Житомирська та Київська області. Ще кілька областей мають показники близько 50%.
Міністр освіти додав, що найнижчий рівень вакцинації освітян демонструють Запорізька та Волинська області.
Чи залишаться заклади освіти працювати в очному режимі, без перебільшення, залежить від кожного з нас. Від свідомого ставлення до свого здоров’я та дотримання рекомендацій МОЗ кожного окремого вчителя, викладача, студента й батьків наших учнів,
– заявив Шкарлет.
Окрім того, очільник МОН подякував усім, хто вже обрав шлях вакцинації.
"І я з розумінням та повагою ставлюся до тих, хто з вагомих причин вимушений відмовитися від вакцинації проти коронавірусу. Водночас усіх, хто планує провакцинуватися, але ще не встиг цього зробити, я закликаю не зволікати", – сказав Шкарлет.
У підсумку міністр освіти побажав всім розпочати та завершити навчальний рік 2021/22 максимально комфортно та результативно.