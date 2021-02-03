Чи залишаться в Україні російські школи та як вступатимуть випускники з окупованих територій

Віце-прем'єр-міністр Олексій Резніков розповів у інтерв'ю, що громади в Україні самі вирішують, які початкові школи створювати. Тому теоретично можуть залишитися російські школи. Проте випускники закладів освіти можуть вступати до українських вишів.

Джерело: LB.ua

За його словами, вони заклали політику етапності відновлення функціонування української мови, щоб людям було максимально комфортно.

Цікаво ЗНО-2021: як зареєструватися та які предмети обрати – головні деталі та дати

Чи збережуться в Україні російські школи? Резніков запевнив, що у місцевих громад є повне право за рахунок місцевого бюджету створювати такі початкові школи. І на це не впливає мовний закон.

Ця практика поширена в Україні. Є угорські школи на Закарпатті, в Києві навіть є французький ліцей. В Україні проживає понад 200 національностей, народностей, і всі вони мають на це право,

– заявив віце-прем’єр.

Як вступатимуть випускники з окупованих територій до українських вишів

Резніков запевнив, що сьогодні в діючих умовах всіх випускників зі тимчасово окупованих територій намагаються пільгово забезпечити можливістю отримати вищу освіту в Україні.

"Для цього існують два центри: "Донбас – Україна", "Крим – Україна" . Перелік ВНЗ для вступу вже об'єднаний для цих центрів", – сказав він.

За словами віце-прем’єра, після деокупації в українські вузи захочуть потрапити мільйони школярів з Донбасу і Криму. Але Резніков додає, що базова освіта всюди схоже, але є ризики, пов'язані з нав'язуванням окупантом певної ідеології чи вигаданих фактів.

Тому наша модель – це атестація випускників, перевірка наявності у них тих компетенцій, які повинен мати людина з певним рівнем освіти відповідно до українських стандартів. Ми будемо брати до уваги отриману освіту,

– запевнив він.

Як МОН організує вступ абітурієнтів з тимчасово окупованих територій у 2021 році? Під час вступної кампанії 2021 року освітні центри "Крим-Україна" та "Донбас-Україна" розпочнуть свою роботу 7 червня, а закінчать 24 вересня. Вступ буде організовано за спрощеною процедурою в межах квоти-2.

Що таке квота-2 Це спеціально визначена кількість пільгових бюджетних місць для жителів тимчасово окупованих територій. Вона складає не менше ніж 20% загального обсягу державного замовлення.



Щоб претендувати на квоту-2, абітурієнт з ТОТ не зобов'язаний складати ЗНО, але повинен успішно скласти 3 іспити через освітні центри з таких предметів:

українська мова;

історія України;

предмет на вибір (той, що вимагає спеціальність).

Документи для вступу на бакалавра за кошти держбюджету будуть приймати до 19 липня 2021 року.