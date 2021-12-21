Залежатиме від регіону: скільки коштуватиме пробне ЗНО-2022
Вартість пробного зовнішнього незалежного оцінювання встановлюють регіональні відділення. У 2022 році пробне ЗНО коштуватиме 213 – 309 гривень в залежності від регіону.
Розбіг цін пов'язаний з особливостями організації пробного ЗНО. Зокрема, мовиться про вартість друку й доставлення матеріалів у тому чи іншому регіоні, прогнозовану кількістю тестувань тощо.
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В Українському центрі оцінювання якості освіти зазначили, що реєстрація для участі в пробному ЗНО триватиме упродовж 5 – 22 січня 2022 року.
Зареєструватися для участі у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні буде можна на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.
Коли відбудеться пробне ЗНО
19 березня відбудеться пробне ЗНО з української мови; української мови і літератури.
Вже 26 березня проведуть пробне ЗНО з англійської, іспанської, німецької та французької мов, а також з:
- історії України;
- математики;
- математики (завдання рівня стандарту);
- біології;
- географії;
- фізики;
- хімії.
У день проведення пробного тестування кожен учасник, який попередньо зареєструвався, може скласти тест з одного навчального предмета. Сплачувати за пробне зовнішнє незалежне оцінювання повинні батьки.
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ЗНО-2022: що треба знати
- Реєстрація учасників на власне ЗНО розпочнеться 1 лютого і триватиме понад місяць – до 9 березня 2022 року.
- До відповідного часу випускники повинні визначитися з переліком іспитів, які вони оберуть для складання.
- Зовнішнє незалежне оцінювання проводитимуть з 23 травня до 17 червня 2022 року.