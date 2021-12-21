Залежатиме від регіону: скільки коштуватиме пробне ЗНО-2022

21 грудня 2021 , 12:23
Читать новость на русском

Джерело:

Український центр оцінювання якості освіти

Вартість пробного зовнішнього незалежного оцінювання встановлюють регіональні відділення. У 2022 році пробне ЗНО коштуватиме 213 – 309 гривень в залежності від регіону.

Розбіг цін пов'язаний з особливостями організації пробного ЗНО. Зокрема, мовиться про вартість друку й доставлення матеріалів у тому чи іншому регіоні, прогнозовану кількістю тестувань тощо.

Зверніть увагу Уряд ухвалив зміни до порядку проведення ЗНО-2022

В Українському центрі оцінювання якості освіти зазначили, що реєстрація для участі в пробному ЗНО триватиме упродовж 5 – 22 січня 2022 року.

Зареєструватися для участі у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні буде можна на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

Коли відбудеться пробне ЗНО

19 березня відбудеться пробне ЗНО з української мови; української мови і літератури.

Вже 26 березня проведуть пробне ЗНО з англійської, іспанської, німецької та французької мов, а також з:

  • історії України;
  • математики;
  • математики (завдання рівня стандарту);
  • біології;
  • географії;
  • фізики;
  • хімії.

У день проведення пробного тестування кожен учасник, який попередньо зареєструвався, може скласти тест з одного навчального предмета. Сплачувати за пробне зовнішнє незалежне оцінювання повинні батьки.

До теми Як буде проходити пробне ЗНО-2022 в умовах карантину: до чого готуватися школярам

ЗНО-2022: що треба знати

  • Реєстрація учасників на власне ЗНО розпочнеться 1 лютого і триватиме понад місяць – до 9 березня 2022 року.
  • До відповідного часу випускники повинні визначитися з переліком іспитів, які вони оберуть для складання.
  • Зовнішнє незалежне оцінювання проводитимуть з 23 травня до 17 червня 2022 року. 
Автор: Жанна Клименко