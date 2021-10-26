Закупівля ноутбуків для вчителів: перевірка допомогла запобігти розтратам

Мінцифри провели експертизу на закупівлі ноутбуків для вчителів. Вона допомогла попередити крадіжку та заощадило державі майже 25 мільйонів гривень.

Договори на закупівлю ноутбуків переглянуті у 5 областях – Дніпропетровській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській – та у Києві.

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Раніше цю перевірку анонсували МОН, Мінцифра та СБУ на своєму брифінгу. Тоді заявили, що вдалося попередити крадіжку понад 300 мільйонів гривень.

Наразі відомо, що завдяки експертизі управління освіти заощадять понад 24,7 мільйонів гривень.

Наприклад, у Чернігівській області завдяки економії понад 800 тисяч гривень вдалося забезпечити додатково 44 вчителя якісною технікою. В цих містах вже йде процедура підписання договорів – техніку отримають понад 13 тисяч вчителів,

– розповіли у відомстві.

У Мінцифра наголосили, що подальший контроль за цільовим використанням субвенції дозволить заощадити понад 100 мільйонів та додатково забезпечити понад 5 тисяч вчителів ноутбуками.

До слова, школи досі не забезпечені необхідною технікою для дистанційного навчання. Вчителям пообіцяли закупити понад 60 тисяч ноутбуків, проте це зможуть зробити лише за кілька місяців.

Додамо, що на нові ноутбуки використають майже 980 мільйонів гривень з субвенції на боротьбу з COVID-19 у школах. З урахуванням співфінансування з місцевих бюджетів очікувана вартість ноутбука – 20 тисяч гривень.

Хто першочергово отримає ноутбуки:

школи з кількістю учнів не менш як 250 осіб та опорні заклади з кількістю учнів (без урахування їхньої кількості у філіях) не менш як 200 осіб;

школи з кількістю учнів не менш як 100 осіб;

інші заклади загальної середньої освіти.

Придбані ноутбуки закріплюються за навчальними кабінетами відповідних шкіл та використовуються виключно для організації навчання.