Через таку заяву МОН батьки, учні та вчителі у соцмережах впродовж останнього тижня тривожаться, що школи закриють вже з понеділка, 20 вересня. Проте наразі більшість з них досі працює, закриваються лише одиниці через хворих на COVID-19.

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Вже найближчими днями засідатиме урядова комісія, на якій мають оголосити про дату запровадження жовтої зони епідемічної небезпеки. Тому посилення карантину можливе тільки після рішення комісії.

Чи закриють школи через невакцинованих вчителів

Якщо Україна перейде в жовту зону, то школи, які не дотрималися вимоги про 80% вакцинованих, можуть закрити. На сьогодні таких шкіл тисячі, адже лише в частині закладів освіти вакциновано достатньо вчителів.

Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет закликає освітян не зволікати зі щепленням. Проте у відповідь під його постом у фейсбуці з'явились сотні обурених коментарів.

Що кажуть батьки та вчителі про вимогу МОН щодо роботи шкіл:

"Як вакцинований вчитель захистить дітей, у яких батьки невакциновані?"

"Концерти, курорти, нічні клуби – не забороняють, а от у школу ходити не можна. Варто поглянути на чергу в "Макдональдз".

"А дітей і їхніх батьків теж будуть перевіряти, чи вакциновані? Як їх – невакцинованих – допустять до навчання?"

"Все зводиться до вчителя. Давайте приймати до школи дітей, чиї батьки вакциновані. Я – вчитель, вакцинована, але гарантій ніяких. Враження, що батьків налаштовують проти вчителів".

"Ані міністр охорони здоров'я, ані сімейний лікар не несуть відповідальності за наслідки вакцинування. Чому муштрують, шантажують невиплатами зарплат, відстороненням від роботи вчителів і вихователів. Це грубе порушення конституційних прав людини".

Директорка однієї зі шкіл Київської області анонімно розповіла, що управління освіти дуже настійливо переконує освітян вакцинуватися.

Щодня ми повідомляємо, скільки у нас вакцинованих вчителів і що ми для цього робимо. У нашій школі вакциновані 50% вчителів. Коли я питаю колег, чи вони вакциновані, мені в очі кажуть, що не будуть робити щеплення і ніхто їх не змусить,

– зізнається вона.

Деякі співрозмовники додають, що керівництво садочків і шкіл попереджає, що освітянам можуть не виплачувати зарплату або ж платити лише частину.

Норма уряду про 80%: не лише вакциновані

Вимога про 80% вакцинованих працівників стосується не лише шкіл, вишів і дитсадків, а й багатьох інших закладів. Перш за все, до уваги беруться вакциновані працюваники двома або хоча б однією дозою.

Також, COVID-сертифікат може містити такі дані:

негативний ПЛР-результат тестування (але строк його дії складатиме усього три доби);

одужання особи від зазначеної хвороби (діятиме лише 180 днів).

Додамо, що для роботи шкіл у червоній зоні необхідно, щоб COVID-сертифікати мали 100% працівників.

Якщо школи і садки закриють

Наразі точної цифри, скільки шкіл із 14 тисяч в Україні будуть закриті, немає. В освітян ще є час для вакцинації, поки жовту зону не запровадили.

Окрім того, МОН поки що не дало офіційного роз'яснення про те, як відбуватиметься навчання. Проте керівник директорату дошкільної та шкільної освіти МОН Володимир Божинський наголосив, що учні і студенти вчитимуться дистанційно або ж застосовуватиметься змішана форма навчання.

Статистика і динаміка вакцинації освітян

Аби стимулювати вакцинацію освітян, МОЗ заохочує школи можливістю отримати комп'ютери та іншу техніку. Проте цей стимул не дуже дієвий.

Міністерство охорони здоров'я надало свіжу статистику вакцинованих освітян. Так, станом на 19 вересня із 1 мільйона 370 тисяч працівників освіти (викладачів вишів, вчителів шкіл, профтехучилищ, вихователів садків, а також технічного персоналу) однією дозою вакцинувалося майже половина – 48%. Повністю ж вакцинувались двома дозами всього 37%.

Як показує статистика, ці показники майже не відрізняються від ситуації тиждень тому. 12 вересня, за день до ухвалення урядової постанови з попередженням про закриття шкіл, МОЗ повідомляв про 47% вакцинованих однією дозою освітян і 36% двома.

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Найвищий рівень вакцинації – більше ніж 60% принаймні однією дозою – у Київській, Луганській, Полтавській та Сумській областях.

Найнижчий – менше 40% одною дозою – в Одеській, Рівненській, Запорізькій, Івано-Франківській, Закарпатській областях та у Києві. На Одещині двома дозами були вакциновані 21%, у Києві – 33% освітян.

До слова, голова МОЗ Віктор Ляшко зазначив, що контролювати вакцинацію персоналу українських шкіл будуть кілька державних структур. Вони виявлятимуть порушення, за які згодом персонал нестиме адміністративну відповідальність. Деталі – у статті.