У Верховній Раді заявили, що початкову школу і дитячі садочки з листопада точно закривати не будуть, навіть при найгіршому сценарії.

Це погодили з Міністерством освіти і науки та МОЗ, розповів голова комітету ВР з питань науки і освіти Сергій Бабак виданню "РБК-Україна".

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Він вважає, що ці діти не можуть займатися дистанційно, бо у них ще немає самосвідомості такого рівня, щоб вони могли самоорганізуватися. Ці дві ланки повинні працювати", – заявив він.

Бабак наголосив, що діти повернуться до школи, якщо епідемічна ситуація буде це дозволяти. В іншому випадку – вони будуть тимчасово навчатися дистанційно. "Все буде на рівні рекомендацій від уряду залежно щодо "карантинних" зон. Далі рішення буде за місцевою владою", – додав нардеп.

Окрім того, Бабак прокоментував, чому в Україні продовжили шкільні канікули з 15 по 30 жовтня. Хоча в попередні роки осінні канікули тривали лише тиждень.

За його словами, цього року ситуація змінилася через дві причини:

перша – це різкий сплеск коронавірусу в Україні;

друга – вибори, які мають відбутися 25 жовтня.

Нардеп додав, що необхідність передчасних канікул була потрібна, щоб запобігти поширенню інфекції. А також цьому сприяли вибори, адже у багатьох школах розташовані виборчі дільниці. А для їх безпечної підготовки, вирішили розпочати канікули раніше.

До слова, з 19 жовтня в Україні почне діяти новий поділ регіонів на рівні епідеміологічної небезпеки. Так, чимало нових міст та регіонів опинилися в червоній зоні. Як там навчатимуть учнів та чи підуть діти на канікули – читайте у матеріалі.