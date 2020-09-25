Наразі у Києві закриті на карантин 6 шкіл та майже 300 окремих класів через захворювання коронавірусу. Чи будуть діти навчатися очно з 1 жовтня чи таки підуть на карантин – читайте у матеріалі.

Відповіді на ці питання дав мер Києва Кличко під час онлайн-брифінгу, передає 24 канал.

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За його словами, станом на 25 вересня в столиці закриті на карантин 6 шкіл через випадки захворювання серед вчителів. У 126 школах перевели на самоізоляцію та дистанційне навчання майже 300 класів, де є хворі учні.

Скільки у Києві хворих учнів і вчителів на COVID-19? Загалом у столиці наразі на коронавірус хворі понад 330 хворих учнів та 174 педагога.

Натомість у дитячих садочках через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті 22 групи. Один садок у Печерському районі закритий на карантин. Наповненість дітей у садках становить понад 56%.

Чи закриватимуть школи у Києві на карантин з 1 жовтня

Мер Києва спростував чутки, що школи столиці з 1 жовтня нібито збираються закрити на карантин.

Ця інформація не відповідає дійсності. Школи та садочки й надалі працюють за визначеним регламентом. На карантин закривають тільки ті заклади, де виявили хворих,

– наголосив Кличко.

Самоізоляція класів під час пандемії COVID-19: якщо в класі виявили хворого на коронавірус учня, то весь клас може піти на самоізоляцію. Після двотижневого карантину учні, які контактували з хворим, можуть повернутися за парти без надання довідки про проходження ПЛР-тесту.

До слова, у Києві за добу кількість хворих на COVID-19 збільшилась на 380 осіб. Підтверджених випадків захворювання на коронавірус станом на 25 вересня вже понад 21 тисяча осіб.